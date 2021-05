La decisión que tomó River con el arquero Alan Díaz después de su gran actuación en el Superclásico

Todos hablan de Alan Díaz, el “pibito” de River que fue al arco y la rompió en la Bombonera evitando varias veces que Boca definiera el partido en los 90 minutos. Fue su debut en Primera sin haber jugado ni siquiera en Reserva, superó todas las expectativas de Marcelo Gallardo y de los hinchas y el club tomaría una decisión en los próximos días que le cambiará su carrera.

Díaz no es profesional y cobra un viático como ayuda para ir a los entrenamientos. Este año había atajado cuatro partidos en Cuarta división y se entrenaba bajo la dirección técnica de Juan José Borrelli en la Reserva, donde fue al banco de suplentes, pero no jugó. Ahora, después del nivel y la personalidad que demostró en el Superclásico por la Copa de la Liga, la dirigencia de River le haría su primer contrato profesionalpara que siga en el club después del 30 de junio como tercer o cuarto arquero detrás de Franco Armani, Franco Petroli, Enrique Bologna y Germán Lux (este último tiene contrato hasta diciembre pero no se descarta que se retire a mitad de año).

“Hacerle contrato profesional seríaun premio al esfuerzo y un mensaje para los chicos de inferiores que a veces sienten que la oportunidad no les llega, y siempre tienen que estar preparados”, le confirmó a Toda Pasión uno de los hombres fuertes de la estructura de divisiones inferiores de River sobre la oferta que Alan Díaz recibiría en los próximos días.

Por ahora, el joven de 21 años nacido en Lanús seguirá entrenando con el plantel de Primera división, aunque no está habilitado para jugar el partido del miércoles por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe porque no fue inscripto en la lista de buena fe. River tratará de conseguir un permiso extraordinario de la Conmebol para que Díaz pueda atajar teniendo en cuenta que los cuatro arqueros están contagiados de Covid-19. El reglamento solo establece reemplazos de arqueros por “lesión” y este no es el caso.

Cuando los cuatro arqueros vuelvan a estar disponibles para Gallardo, el pibe Díaz volvería a entrenarse con la Reserva y alternaría partidos con Franco Petroli, que viene siendo el titular en la categoría.

El caso de Petroli (22 años) es diferente porque firmó primer contrato en 2017 y luego lo renovó hasta junio de 2022. Si bien no debutó en Primera, ya es profesional desde hace varios años.

En definitiva, cuando su futuro en River no estaba claro porque podía quedar libre en junio, el gran partido que hizo en la Bombonera podría cambiar la carrera de “Leo” como le gusta que le digan. El destino llamó a su puerta y él aprovechó la oportunidad.

¿Quién ataja si no habilitan a Alan Díaz?

Gallardo y la dirigencia de River esperan que la Conmebol habilite una excepción para que Díaz pueda jugar el miércoles ante Santa Fe, pero desde Asunción marcan que el reglamento no lo permite y que el club no utilizó los 50 cupos permitidos en la lista de buena fe para la Copa Libertadores (anotó 32 futbolistas). Si desde la organización no llega el visto bueno, el Muñeco podría recurrir a Milton Casco para que sea un arquero improvisado.

