Como todos los sábados por la noche, “PH: Podemos Hablar de Telefe” y “La noche de Mirtha Legrand de El Trece”, programas conducidos por Andy Kusnetzoff y Juana Viale, volvieron a competir por el rating del prime time. Si bien el programa de Telefe venía sacando una leve ventaja en sus más recientes emisiones, el último sábado se impuso de manera notoria, duplicando al ciclo de Mirtha Legrand que continúa en manos de su nieta.

Al respecto, “PH: Podemos Hablar”, conducido por Andy Kusnetzoff, hizo el sábado, 14.1 puntos de rating promedio, en cambio “La noche de Mirtha Legrand”, obtuvo un 7.2.

En relación a los picos, Andy Kusnetzoff tuvo uno de 15.6 en la mitad de su envío, en el famoso Punto de encuentro, donde tuvo un protagonismo indiscutido el testimonio de Horacio Cabak, quien habló de su escándalo mediático después de que se aprobara la medida cautelar que había solicitado para que no se brinden detalles de su vida privada. Por su parte, Juana obtuvo un pico de 8.9.

Sin embargo, pese a los puntos de rating, la actriz comandó un programa muy difícil, en pleno duelo por la muerte de su gran amiga, Victoria Césperes. Al ingresar al estudio, Viale no pudo evitar quebrarse al recordarla.

“Yo estoy un poco nerviosa. Como todos saben o algunos mi amiga, la uruguaya partió, pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla al igual que algunos amigos que están acá presentes, y ella no me hubiese permitido no trabajar, porque era una laburante incesante. Así que estamos acá. Ella no se fue, solamente cambió de piel”, expresó una Juana al borde del llanto.

Los invitados de Juana y Andy Kusnetzoff

En La noche de Mirtha Legrand, Juana Viale recibió en su mesa al periodista Gabriel Levinas, a los economistas José Luis Espert y Martín Tetaz, y a la periodista y panelista de Intratables, Débora Plager, quien a punto de debutar en la pista de “La Academia” se fisuró una costilla.

En PH, Andy Kusnetzoff tuvo como figuras invitadas a Cabak, a la influencer, actriz y participante de MasterChef Celebrity Dani “La Chepi”, a la conductora Lizy Tagliani, a la modelo Pía Slapka, a Carlos Nair Menem, y a Enzo Gamarra, papá de Emmita, la beba de Chaco que padece atrofia muscular espinal (AME) y que, gracias a la colecta millonaria impulsada por el influencer Santiago Maratea, recibió la vacuna Zolgensma, con la que podrá mejorar su calidad de vida.

Fuente: La Nación

