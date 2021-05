Semana Mundial del Parto Respetado: la lucha para que el dolor del parto no se convierte en sufrimiento ante la violación de derechos

Del 17 al 23 de mayo se conmemorará a Semana Mundial del Parto Respetado, una jornada que busca restablecer los derechos de las parturientas y sus familias para lograr un parto que considere sus valores, creencias y sentimientos, así como la autonomía durante el proceso de dar a luz. En esta jornada, desde diversos ángulos, especialistas consultados por Misiones Online, analizaron la problemática de la violencia obstétrica y la necesidad del cumplimiento de esta ley en la provincia.

Graciela acaba de tener a su bebé. Dio covid positivo y a pesar de que ambos se encuentran estables, ya pasaron 48 horas desde que no puede tener contacto con su hijo. Es muy poca la información que recibe de Neonatología y muere de angustia, nueve meses cobijando a su bebé y no puede si quiera tener el contacto piel a piel, tan importante para ambos.

Danila quería dar a luz por parto natural, pero su partera no dejaba de decirle que pronto terminaba su turno y que debía apurarse. Además de controlar el horario, le recordaba constantemente su edad y decía que no era flexible y que había subido demasiado de peso. Le inyectó la epidural y le dijo que una exagerada por gritar, según ella era una “maricona” “¿Cómo pretendía parir vaginalmente siendo tan cobarde?”, entre otras frases irrepetibles.

Cristina le tiene terror a las cirugías y a pesar de que durante su embarazo todo iba bien, su obstetra le había dicho: “no, yo te haré cesárea porque no quiero que te desgarres”. Como si el deseo de ella por parir de determinada manera era solo eso: un deseo y no un derecho. Cuando entró al quirófano quería estar acompañada de su pareja, pero debido a los protocolos por covid no se lo permitieron, a pesar de que presentó notas en el sanatorio pidiendo le autoricen.

Estas son solo algunas historias que bajo nombres ficticios cuentan una realidad que no solo se vive en Misiones, sino en el mundo. Muchas de esas no tienen finales felices, sino terribles desenlaces que incluso llegan a la muerte del bebé y la madre.

Autoridades buscan garantizar el derecho de un parto respetado

David Halac, gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal de Posadas, señaló que cuando se habla de parto respetado es importante considerar que no solo es una ley sino un derecho que debe cumplirse tanto para la mujer y su hijo.

“Hablar de parto respetado es hablar de derechos y no solo de una ley (…) el hecho de tenerlo dentro de una Ley es práctico pero es una garantía y lo que hace la Semana del Parto respetado es que la gente tome conciencia de los derecho que tiene al momento que nace su hijo”.

El profesional resaltó que estos derechos cuentan con el respaldo de una Ley Nacional, la 25.929. Esto significa que rige en todos los lugares del país.

La ley garantiza, entre otros, el derecho a un parto normal, que respete los tiempos de la mamá, que no sea discriminada, que se respete su intimidad.

También otorga a la madre el poder elegir a la persona que le acompañará durante el trabajo de parto, el parto y el posparto.

Que el bebé esté en su cuna al lado de su madre durante toda la internación (a menos que necesite cuidados especiales) y que la madre y su familia reciban toda la información necesaria, en un lenguaje claro, sobre su estado y la evolución del parto y del bebé.

También involucra conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como ella en esta etapa de la vida, así como ser informada sobre los efectos negativos del tabaco, el alcohol y las drogas.

Coincide Noelia Rossano, puericultora y asesora en lactancia materna quien sostiene que lo que se busca con el Parto Respetado es garantizar los derechos y que la madre sea la protagonista, que sea informada y que sepa cuáles serán las intervenciones y que estas sean consentidas.

“Es importante respetar los deseos de la mamá (…) el Parto Respetado no es un servicio que deben brindar los centros de salud, sino un derecho. Argentina es uno de los pocos países que tiene la ley que acompaña los partos respetados, sin embargo no se cumple”. Noelia Rossano

Desafíos en tiempos de pandemia

Según Halac, el desconocimiento sobre el comportamiento del virus generó que al principio del aislamientos social preventivo y obligatorio se incrementen las restricciones.

“Al principio nos llenamos de restricciones porque no sabíamos hasta dónde podía llegar las posibilidades de contagio tanto de pacientes, familiares y personal de salud que debíamos estar al tanto para que no se nos caiga el sistema”.

No obstante, señaló que “hoy por hoy se garantizan todos los derechos del parto humanizado, la presencia del familiar en sala de partos, la del familiar en el quirófano, las visitas. Hay algunas pequeñas restricciones que todavía tenemos, pero estamos trabajando para abrir el hospital como era antes”, afirmó el médico obstetra.

Añadió, “el Hospital Materno es un hospital amigo de la madre y el niño es segura y centrado en la madre y la familia (…) lo que pasa es que con la pandemia no podemos tener tanta circulación de gente dentro del hospital porque existe el riesgo de que la gente que entra al hospital se contagie o que contagie a otras personas”.

Halac afirmó que: “ Estamos tratando por ejemplo de que los postoperatorios de cesárea se queden acompañados de un familiar de sexo femenino, porque son salas de a tres, garantizamos el derecho a la lactancia, el de piel a piel, evitar prácticas invasivas y tratamos de evitar el uso indebido de medicamentos, entre otros”, aclaró.

Sostuvo que existen excepciones como en todos lados, “pero en nuestra maternidad siempre estamos trabajando en la maternidad segura y centrada en la familia”.

No obstante, para Noelia Rossano a nivel general tanto en el sector público como en el privado las últimas encuestas que se hicieron desde Las Casildas, revelaron que las cesáreas aumentaron a 57% en abril 2020 de un 47% . Los partos inducidos en un 45% y el 35% de los bebés fueron separados de sus mamás.

“Si bien la violencia obstétrica es cotidiana sin pandemia, pero lo que hizo la pandemia fue aumentarla mucho más. Por ejemplo, las cesáreas aumentaron tanto porque hay médicos que dicen cesárea por covid”.

Para la puericultora es desgastante todo lo que hay que hacer para cumplir estos derechos más aún en el contexto actual. “Los que trabajamos en este ámbito de parteras y puericultores, debemos hacer un casting de médicos, donde no te sentís acompañada tenés todo tu derecho de ir y buscar información en otro lugar”

Semana Mundial del Parto Respetado: Madres unidas jamás serán vencidas

En el marco de la Semana del Parto Respetado, el próximo miércoles 19 a las 17 horas, madres y familias del colectivo The Mama´s Gang Posadas se reunirán en la Av. Roca y Costanera exigiendo a las autoridades el cumplimiento de los derechos perinatales.

La fundadora de este grupo que reúne a más de 200 madres de Misiones y abogada, Nadia Gibaja invitó a las familias a sumarse a esta iniciativa y contó cómo surgió este colectivo que busca ayudar a las madres a velar por el cumplimiento de sus derechos.

“The Mama’s Gang surge un poco de forma fortuita. Convoqué a un grupo de amigas que también eran madres primerizas y que estaban en la misma situación que yo. Y es que la maternidad viene llena de dudas y a esas dudas se le suman la opinología, la desinformación, los criterios encontrados, entonces dije bueno me reuniré con otras chicas que padecen la misma situación vamos a empoderarnos de información de calidad y vamos a salir adelante juntas”.

Resaltó que desde el momento uno fue más que un grupo de chat, sino que se recomendaban profesionales, que apoyan la lactancia, el parto respetado y una alimentación consiente, realizaron charlas talleres, entre otros.

“Tenemos profesionales de diferentes áreas, abogadas, nutricionistas doulas, entre otras y de manera desinteresada nos ayudamos”.

“Queremos visibilizar la situación de nuestros derechos perinatales que fueron relativizados y obstaculizados en un montón de sentidos bajo el pretexto del covid”.

Recordó que diversos organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud, la Defensoría del Pueblo, el INADI, Ministerio de Salud de Nación, entre se han expedido que durante la pandemia Covid no se debe obstaculizar el derecho del acompañante, sí se deben aplicar protocolos, pero el acompañante debe ser un derecho garantizado no importa si es cesárea o parto vaginal, no importa si es en un establecimiento público o privado.

“En otras provincias los sanatorios públicos y privados han redactado protocolos que siguen estas recomendaciones, no así en esta provincia donde clínicas sobretodo privadas han redactado protocolos sin tener en cuenta la naturaleza del parto, de mamá y bebé ni las necesidades de los mismos .

En ese sentido Gibaja sostuvo que el reclamo que están haciendo es que el Estado Provincial intervenga y llame a que revisen los protocolos de las clínicas para ver que estos se adapten y que el grupo de profesionales que escriben estos protocolos tengan en cuenta que detrás de estos protocolos hay personas, madres y recién nacidos.

“Nosotras sostenemos la vida, mereceos ser sostenida, tenidas en cuenta y que nuestras voces se escuchen”, Nadia Gibaja.

Por su parte Halac explicó que hay que aprender sobre esto y la gente que atiende partos debe hacer cumplir la Ley y garantizar el derecho y en eso deben trabajar las instituciones tanto públicas como privadas.

“Sé que en Posadas se cumple la ley especialmente el hospital que conducimos nosotros. Puede haber una persona que no le gustó, es muy difícil que todo el mundo salga 100% conforme, pero las normativas del hospital están dadas y como autoridades esperamos y estamos abierta a cualquier crítica para poder corregirnos”, acotó Halac.

SPM-EP