Suzel Vaider: “El gran desafío tecnológico es que realmente podamos generar conectividad en toda la provincia”

Oriunda de Salto Encantado, Licenciada en Comercio Internacional, Presidenta de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI), Suzel Vaider es una de las candidatas a Diputada Provincial que el Frente Renovador de la Concordia pone a disposición del pueblo de Misiones para la elección del próximo 6 de junio.

Su gestión está enfocada en el accionar articulado y colaborativo con eje en la inclusión social. Desde su espacio conoce toda la provincia, trabajando y entrelazando la asistencia técnica a emprendedores de distintas localidades.

Hace 16 años trabaja generando ideas y conexiones entre las personas. Renovadora de larga trayectoria, cree que Misiones es eficiente, fuerte y solidaria.

En una entrevista , la candidata a diputada provincial nos comenta cuáles son las estrategias para desarrollar el empleo y la inclusión social a lo largo y ancho de la provincia y sus propuestas en caso de llegar al Parlamento misionero.

Suzel Vaider: su visión y propuesta

Debido a su experiencia en ADEMI, ¿qué estrategias considera adecuadas para poder generar empleo, inclusión social y desarrollo en todo el territorio misionero?

La respuesta claramente es generando una política desde el territorio hacia arriba y no desde arriba hacia el territorio.

La pandemia puso al descubierto distintas modalidades de trabajo y educación, algunas ya se instalaron y otras al menos se establecieron como una alternativa a la presencialidad 100%, ¿Cómo se encaran estos desafíos tecnológicos, humanos y laborales?

Esta respuesta anterior es válida para los desafíos laborales y básicamente el gran desafío laboral es el entendimiento y el concepto de que cada vez hay menos empleo y cada vez hay más trabajo, y para poder asumir este paradigma, en definitiva, este concepto de dedicarte a hacer tu curriculum digamos ya pierde valor.

Y es muy fino el entendimiento que hay que tener como para poder comprender esto, entonces reafirmo lo que te respondí anteriormente y que justamente tiene que ver con esto que las nuevas generaciones están preparadas para los desafíos laborales de estos tiempos, no los que estamos un poco más mayorcitos.

Básicamente el gran desafío tecnológico es que realmente podamos generar conectividad en toda la provincia, ese es el punto 1. ¿Desafíos humanos? la verdad es que yo de la experiencia que tengo es muy difícil generar un cambio en la cabeza de los empresarios, de la gente que ya está un poco acostumbrada a una forma de proceder, tiene que estar muy en la lona como para reinventarse. Como no va a suceder esto en esta provincia, porque hay un Estado presente yo el único cambio humano que veo posible es el que tiempo va a deparar y lo que van a imponer la juventud y las nuevas generaciones. Con esto no quiere decir que no se pueda hacer nada con la gente más mayor, pero en realidad es muy complicado generar un cambio de paradigma.

A mí me toca trabajar con funcionarios, con empresarios, con profesionales que son gente mayor, y este cambio que es humano necesario no es posible desde afuera, es posible desde adentro. Y desde adentro solo es posible con las nuevas generaciones, lamentablemente es así me animaría a decir en un 70%, 80% de los casos.

Con esta vasta experiencia, además de sumar una mirada integral de la provincia, ¿Qué cree que le podría aportar a la Legislatura provincial si accediera a una banca en la misma?

Aparte de la vasta experiencia y el conocimiento en lo que tiene que ver con el desarrollo de empresas, de emprendedores, de profesionales, creo que lo podría sumar es la experiencia y todo lo que he conocido y lo que se ha construido en mi a partir de este trabajo territorial. Pienso que puedo aportar una mirada complementaria a la que viene haciendo la Legislatura y que, en definitiva, suma a que generemos leyes, a que generemos marcos para la igualdad de todos los misioneros.

Que siga aportando en esa línea, porque en definitiva entiendo que la Legislatura, o sea que las leyes de un territorio tienen que ver justamente con garantizar la igualdad para todos sus habitantes, entonces yo pienso que a partir del conocimiento del territorio y de la experiencia que generé puedo aportar esa mirada en las nuevas leyes y en las nuevas propuestas que surjan tanto de mí de como de mis compañeros de trabajo.

