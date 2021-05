Gustavo Alvarenga criticó la decisión de suspender el feriado puente del 25 de Mayo “porque ataca directamente al sector turístico”

Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA) se pronunció sobre la decisión del Gobierno nacional de suspender el feriado puente del 25 de mayo porque “perjudica al sector turístico, dado que estos feriados largos son una gran ayuda para el rubro, que es uno de los más golpeados por la pandemia”. Además, reveló las reservas de cabañas en Misiones rondaba el 90 por ciento.

Gustavo Alvarenga – Radio Libertad

Al mismo tiempo, criticó que la medida fuera anunciada con poco tiempo de anticipación ya que había un buen nivel de reserva de cabañas, lodge, y otros. “Hay mucha incertidumbre en la gente para ver si es feriado o no es feriado”, advirtió el presidente de AMBHRA.

En ese sentido, sostuvo que todo el sector está expectante para ver si la decisión se revierte, y argumentó que actualmente por el contexto pandémico, este tipo de feriados puentes sirven para que haya un mayor turismo interno, por lo que no habría incidencia en la circulación nacional.

“Todas las provincias tienen situaciones sanitarias distintas, eso es la prioridad y hace un año y medio lo estamos entendiendo más allá del perjuicio que estamos teniendo en nuestro rubro, pero Misiones al estar más tranquila con la cuestión sanitaria le venía muy bien”, subrayó.

De acuerdo con los datos aportados por Alvarenga sobre las reservas, rondaba el 90 por ciento en lodge y cabañas; mientras que en las ciudades más grandes las reservas mejoraron los niveles que se venían registrando hasta el momento.

Cabe recordar que durante el mes de enero y febrero hubo una leve mejora en el turismo, que dio una “bocanada de aire” a este rubro, pero esto se vio empañado con la llegada de la segunda ola de coronavirus, y en marzo la situación se volvió a complicar.

“Nosotros tenemos la particularidad que no podemos stockearnos, es decir, no es lo mismo el feriado de ahora que hacer un feriado en agosto (…) nosotros lo que no vendemos ahora no lo vendemos nunca más”, lamentó Alvarenga respecto de la posibilidad de que el feriado puente sea transferido al 17 de agosto.

En ese aspecto, señaló que las diferentes entidades que nuclea al rubro turístico del país coinciden con el malestar por la medida, ya que consideran que es perjudicial para el sector. No obstante, Alvarenga sostuvo que entienden la situación epidemiológica, pero consideró que se debe aplicar medidas de acuerdo al contexto sanitario de cada provincia.

También mencionó que más allá de la compleja situación que atraviesa el sector turístico, este año no se registraron nuevos cierres de hoteles y lugares vinculados a este rubro.

Suspensión del feriado puente del 24 de mayo

El Gobierno nacional decidió eliminar el feriado puente establecido para el próximo lunes de 24 de mayo, que se sumaba al día de la Revolución, martes 25 de mayo. Se trata de una decisión para desincentivar la circulación que provoca el turismo y así limitar la propagación del coronavirus por el país.

Durante el mes de noviembre, el presidente Alberto Fernández había decretado “días feriados con fines turísticos”, en el Decreto 947/2020. Se trataba de una estrategia destinada a promover la actividad turística. “Dichos días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo”, habían justiciado en el texto del documento oficial.

Con la cancelación del feriado del próximo lunes 24, el fin de semana extralargo quedaría interrumpido por un día laborable. En este contexto, todavía no se definió si, así como se suspendió este feriado puente, se resolverá lo mismo para los pautados para 8 de octubre y el 22 de noviembre.

ZF-A