Actualmente El Refugio de Animales de Posadas se encuentra en un período de cambios y no recibe más animales. Ante los rumores de cierre, Franco Miranda quien es propietario del predio y voluntario contó cuales son los proyectos de la asociación.

En este sentido Miranda comenzó contando cual es la situación actual de El Refugio de Animales, destacando que “estamos transitando una etapa de cambio generacional por así decirlo, con la presidenta actual que todavía es Etelvina Sorghe y conmigo, que soy el propietario del predio y voluntario desde hace 9 años aproximadamente”.

Para este cambio plantea que El Refugio decidió no recibir más animales, ya que “actualmente contamos con aproximadamente 100 perros, que es la capacidad máxima que tiene el predio, tuvimos más, pero tuvimos problemas principalmente porque nos falta la mano de obra”. Esta es una de las razones por las que desde la asociación se están planteando los cambios.

En este tiempo de transición, para la atención de los perros que siguen esperando una familia en el predio, los voluntarios cuentan con la colaboración de una “una veterinaria que viene los viernes por la tarde o los sábados para atender los perros. Una vez por semana hace un control general del estado de los animales”, indicó Miranda.

Gracias al cuidado y a la disminución de perros dentro de El refugio, el voluntario reiteró que “no recibimos más perros porque no tenemos más lugar donde albergar a los animales, y los que están aquí están listos para ser adoptados”.

Para quienes estén interesados en adoptar desde la asociación recuerdan que, se puede visitar el predio “principalmente los días viernes por la tarde, que son los días de jornada de adopciones, que estamos los seis voluntarios y podemos atender a las personas. Para que elijan a los animales y los adopten”.

20 años de El Refugio de Animales de Posadas

El 21 de abril El Refugio cumplió 20 años de actividad social, pero Miranda reconoció que “Etelvina realizó este trabajo desde mucho antes. Pero ahora ella ya está pensando más en su familia, por ello es que se retira. Es momento que ella descanse porque dedicó más de la mitad de su vida a esto”.

Con todo este nuevo planteamiento, el voluntario destacó que “Todavía el cierre del ejercicio no nos permitió acceder a la administración formal de la asociación, pero los voluntarios junto a Etelvina nos seguimos haciendo cargo de las atenciones a los animales. Realizamos las tareas de mantenimiento limpieza y atención de los perros”.

Pensando en el futuro del refugio, Miranda puntualizó que “nosotros pretendemos lograr una sociedad donde la concientización del cuidado responsable, sea una política necesaria y básica en cualquier casa. Teniendo en cuenta que cualquier persona que quiera tener un animal sepa sobre los cuidados que ellos requieren, y a la vez hacer uso de lo que brinda de manera gratuita el estado, así como las castraciones y atenciones gratuitas. Que cada familia se haga responsable de su mascota”.

Puntualizando estas declaraciones, queda claro que el objetivo de los voluntarios es “no tener un refugio, sino dar en adopción hasta el último perro que hay aquí. Disolver El Refugio y hacer un Centro de Contención y de Castración Animal”, insistió.

Según el planteo que hace el propietario del predio, “la idea es nuclear todas las asociaciones protectoras que existen actualmente, cosa de que todos los días de trabajo estén cubiertos y que no haya más perros en la calle. Porque siempre somos muchos los que queremos a los perros, pero pocos los que actuamos en esa tarea”.

Los voluntarios comenzaron a replantearse la idea del refugio, destacando que fueron aprendiendo con el tiempo que la gente entiende que allí es un lugar para cuidar de los perros, “y nosotros estamos en contra de eso, porque la gente entiende que este es un lugar donde viene a dejar a sus perros porque están viejos, heridos o porque no los quieren más en su casa. O los tiran aquí en el portón”.

Sobre esta reflexión, Franco afirmó que la realidad del refugio no es lo que la población en general cree, “esto no es el paraíso para los perros, aquí es la ley de la selva es un mal pasar para los perros, se pelean por la comida, sobrevive el mal grande, etc. Entonces el objetivo es poder sacar a todos los animales de aquí castrados”.

Por ultimo hizo referencia a las necesidades que tienen actualmente en El Refugio, asegurando que el alimento es primordial. Que las donaciones se gestionan a través de las redes sociales principalmente en Facebook e Instagram en la página: “El Refugio Posadas”. Aquí se publica una vez por mes las necesidades que tienen, y es una persona la encargada de gestionar la recepción de donaciones. Dado que la asociación se encuentra en tiempos de cambio, durante la semana cuentan con uno o dos cuidadores que atienden a los animales, pero no reciben a las personas.

En la actualidad lo que principalmente necesita El Refugio son: Jeringas, Iodo, agua oxigenada, guantes, algodón, Lidocaína, polvo cicatrizante, curabicheras, elementos de limpieza. Y en esta temporada invierno mantas, “que nosotros las cortamos y repartimos a los perros. Colchones viejos no aceptamos, porque la verdad que los animales los rompen y se llenan de pulgas”, concluyó Miranda.

carina.pinto-EP