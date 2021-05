El abogado Santiago Alfonso presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones su nuevo libro

En el marco de la presentación del libro “Principio de subsidiariedad y margen nacional de apreciación”, la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, recibió el pasado lunes 10 de mayo al académico Santiago Alfonso en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales.

El libro fue presentado por el Dr. Rosatti, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además, hubo una audiencia de 350 personas de toda la Argentina y también de distintas partes de Latinoamérica. Contó con la presencia también de profesores de Italia y España.

En Diálogo con Misiones Online tv, el Dr. Santiago Alfonso comentó acerca de su libro titulado “Principio de subsidiariedad y margen nacional de apreciación”, el cual es su obra número 20.

En primer lugar se encontró muy agradecido por la invitación de la escuela de capacitación del Superior Tribunal para venir a exponer el día lunes su obra. “Cuando uno investiga y pasa mucho tiempo estudiando es interesante transmitir el conocimiento con el público y poder tener como interlocutores a jueces, fiscales, defensores, a todo el personal del STJ es una experiencia muy grata. Me encanto el paisaje misionero”.

“Siempre hay dificultades pero encontré una Misiones de pie, en marcha siempre produciendo. Las rutas en buen estado, y me lleve una impresión muy buena. Si uno no quiere a la gente con la que vive es muy difícil poner en marcha y hacer cosas grandes, uno no transforma lo que no quiere”.

Santiago Alfonso es jurista, recibido en la Universidad de Buenos Aires con un promedio de 9.31, lo que lo llevo a ser abanderado de la Universidad. Además, es profesor de derecho constitucional en la Universidad Austral de Buenos Aires y también dirige una escuela de gobierno donde se forma políticos. “

“Estudie en la UBA, donde también me doctore y después empecé una carrera universitaria y pude tener un reconocimiento nacional, porque soy miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que es una institución con 30 juristas. También en el ámbito iberoamericano, me han nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España”.

“Para la Argentina soy un ave rara, soy profesor universitario con dedicación exclusiva. En el derecho la gran mayoría de los profesores son abogados, jueces o fiscales que en algún momento se dedican a ser profesores. Yo, en cambio, estoy en la Universidad Austral, la cual hace 30 años pusimos en marcha la misma con otras personas. Tenemos un núcleo de profesores con dedicación exclusiva”.

Alfonso explico que un profesor con dedicación exclusiva hace muchas cosas a la vez. Primero investiga, no solamente transmite el conocimiento. En segundo lugar dan clases, de grado como de posgrado (maestrías y doctorados). Lo tercero es atender con detenimiento la formación de cada persona que toma clases en la Universidad. “En la Universidad cada alumno tiene un tutor”. Lo cuarto es dirigir una facultad. Y por último, de vez en cuando hacen de abogados, ya que tienen consultorías. “Uno puede tener su trabajo como profesión o como vocación, lo tiene como profesión cuando vive de, y lo tiene como vocación cuando vive para”.

Principio de subsidiariedad

Explicó que, la palabra subsidiaridad significa que una comunidad mayor no debe meterse a resolver lo que por sí misma no puede realizar una comunidad menor. Los órganos internacionales no tienen que hacer lo que pueden hacer los Estados Nacionales. Los Estado Nacionales no deben hacer lo que hacen las Provincias. Las provincias no deben hacer lo que hacen las Municipalidades y, las Municipalidades no deben hacer lo que por sí mismas hacen sociedades civiles. La sociedad civil no deben hacer lo que pueden hacer las familias y las familias no pueden hacer nada que puedan hacer cada una de las personas por sí mismas.

“En la pandemia, lo mejor es que cada provincia, incluso si hubiese distintas realidades, cada una de las Municipalidades maneje cada uno de esos temas, pero por ejemplo las vacunas, es mejor que las maneje el Estado Nacional en sus relaciones internacionales. Yo aplique este principio en el aspecto de que, en la relación entre el sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y lo que tiene que hacer cada uno de los Estados. La corte interamericana no debe resolver los temas más debatidos y controversiales que son nacionales”.

Margen Nacional de apreciación

Relató que esta segunda parte del título de su obra significa que, en el ámbito de los derechos humanos hay que distinguir un núcleo fuerte y duro de los derechos (a la vida, libertad de expresión, religiosa etc.) y ámbitos que son mas periféricos. En estos últimos, cada Estado tiene posibilidad de articular en uno u otro sentido una u otra solución y, la Corte Interamericana debe respetar lo que se ha decidido.

“Cada país debe decidir por sí mismos sus decisiones a través de la Constitución, el poder Legislativo y el Poder Judicial a nivel Nacional, no tendría sentido que esas decisiones sean concentradas en un mismo núcleo”.

SH-EP