Destacan que el fallo contra la tabacalera Sarandí permitirá un mayor ingreso de recursos del FET a Misiones

El subsecretario de Tabaco de Misiones, Carlos Pereira, se mostró conforme con el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la tabacalera Sarandí que fue beneficiada durante años por medidas cautelares que le permitían pagar menos impuestos recortando los ingresos de los productores tabacaleros de todo el país, lo que a Misiones le costó alrededor de 4.200 millones de pesos.

Desde 2016 a esta parte, la provincia y sus productores perdieron más de 4.200 millones de pesos de ingresos debido a una sucesión de medidas cautelares por las que la Tabacalera Sarandí, oriunda de la provincia de Buenos Aires, no pagó el impuesto interno mínimo a los cigarrillos, logrando así quedarse con un cuarto del mercado de cigarrillos a expensas de la cadena productiva.

En ese sentido, Pereira expresó “esto es un aporte interesante de la justicia a favor de los pequeños productores, imagínese esa cantidad de dinero para Misiones lo que va a ser, ojalá se le pueda cobrar retroactivo que no creo, o sino esto iba a abrir un espacio para que las demás empresas también hagan su jugada”.

Sobre la firma Sarandí, el subsecretario explicó para contextualizar que “son pequeños empresarios representantes de grandes empresas. Yo tengo una tabacalera me armo una empresa y me armo mi propia competencia”, ejemplificó y agregó que “ellos hasta el momento encontraron un juez amigo que le dio el amparo y se quedaban con alrededor de 70 pesos por paquete vendido, que es lo que se paga de impuesto, y así fueron avanzando como tres o cuatro años. Las asociaciones (de productores) y las otras empresas fueron a la Justicia hasta que llegaron a la Corte Suprema. Que una empresa en este país no pague impuestos y que un juez falle a su favor me parecía muy raro”, manifestó.

Avance del acopio tabacalero

Por otro lado, Pereira destacó que el proceso de acopio de la materia prima se lleva delante de manera muy rápida “a esta altura hay más de 18 millones de kilos acopiados en el sector con un excelente porcentaje de compra». Resaltó que se mantiene en un 80% “algunas empresas un poco más un poco menos, pero se mantiene la variante general en un 80%” .

“En el sector tabacalero más de 2.400 millones de pesos ya entraron al circuito solo pagado por las empresas y ya la provincia pagó el primer retorno. En el mes de mayo se va a hacer el pago de otro retorno y creo que eso alienta a que el productor tenga recursos en estos tiempos difíciles” añadió.

El funcionario sostuvo que los productores cobrarán alrededor de $270 pesos por kilo de burley entregado. Cifra a la que llegarán sumando el valor cobrado al momento de la entrega del producto y los distintos retornos del FET que se pagan a lo largo del año.

Con relación a la productividad, manifestó que, al iniciar, la estimación era de 30 millones de kilos de tabaco, sin embargo, considerando las heladas y las sequias posteriores, la proyección se redujo a menos de 27 millones de kilos anuales “creemos que vamos a llegar a 26 millones de kilos. Van a hacer prácticamente 4 millones de kilos de pérdidas” aseguró.

Tabaco de Contrabando

En otro orden, el titular de la subsecretaría de tabaco, dependiente del Ministerio del Agro y la Producción se refirió a la comercialización del tabaco de origen ilegal proveniente principalmente de Paraguay. Señaló que “el cigarrillo que viene del otro lado, son realmente truchos, quizás el tabaco se produce en algún lugar de la frontera que pasa para allá, se fabrica y se vende acá, no pagan un cero por cientode impuestos. El 60% del consumo de lo que es el nordeste argentino, es tabaco que no paga impuesto, es decir el cigarrillo ilegal”.

