El desgarrador relato de la mujer que vio morir a su pareja gendarme por culpa de vándalos que arrojaban piedras en la ruta 12 desde un puente peatonal en Garupá

La trágica situación se vivió el pasado viernes 7 de mayo, sobre la autovía de la Ruta Nacional 12 a pocos metros del puente aéreo del barrio Villalonga Norte, en Garupá. En el lugar, en horas de la noche, un automóvil Chevrolet Prisma conducido por un hombre de 49, impactó contra Fabio Ignacio Marquina de 33 años, lo que provocó que falleciera minutos después.

Por el hecho, cuatro menores de entre 14 y 17 años, fueron demorados ya que se investiga su participación en el suceso debido a que se encontraban en un puente aéreo arrojando piedras a los automovilistas.



Camila Cardozo, pareja del gendarme fallecido en Garupá esa trágica noche, rompió el silencio en exclusivo con Misiones Online y, relató la trágica muerte de su pareja a raíz de un acto de vandalismo por medio de un grupo de adolescentes que, tienen como entretenimiento arrojarle piedras desde el puente aéreo a los vehículos que transitan por la zona.

“Tenemos 3 hijos, uno de 9, otra de 7 y la mas chiquita de 4 años. Los dos somos gendarmes. Nos conocimos trabajando en la Escuela de Jesús María (Córdoba). Estuvimos un año en Mercedes Buenos Aires, luego volvimos a Córdoba y hace un año estábamos acá en Posadas”.

El día del fatal accidente, que le costó la vida a Fabio Marquina de 33 años, salieron a la ruta a comprar comida, ya que se habían ausentado toda la tarde de su casa debido a que estaban en un Camping festejando el cumpleaños de su hija del medio. “Nosotros ese día habíamos pasado el día en un Camping, porque era el cumpleaños de mi nena del medio. A la noche llegamos a casa, bajamos las cosas, estábamos con otros amigos más y decidimos ir a comprar comida y, salimos a la ruta”.

Relató que cuando iban pasando el puente aéreo del barrio Villalonga Norte, sienten un piedrazo en el auto y fue cuando Fabio Marquina detuvo el auto al costado de la ruta, se baja a ver qué fue lo que paso, en ese momento tiran otras piedras y, una de ellas impacta en el auto que venía atrás. “El auto ese pierde el control, yo estaba parada un poquito más adelante, el auto me esquiva a mí y lo atropella a Fabio. Mi nena estaba durmiendo en el auto. El no murió en el acto, yo corrí y grite y sentía que él seguía con vida, en eso justo pasa una ambulancia y lo llevan. A mí la noticia de su fallecimiento me llega a las 2 o 3 de la mañana”.

De las averiguaciones realizadas, se determinó que al menos cuatro jovencitos se encontraban arrojando piedras desde el puente aéreo en donde ocurrió el siniestro. Es por ello que tras un operativo los cuatro menores de entre 14 y 17 años fueron demorados en averiguación del hecho, aunque dos de ellos ya recuperaron la libertad, según señalaron a Misiones Online los vecinos. “Sé que los asesinos son 4 menores, sobre la causa busque una abogada y mañana vamos a ver eso”.

Camila, que también fue víctima del ataque de los vándalos el pasado viernes ya que, como se sabía desde un principio, se encontraba en el auto junto a Marquina y su hija menor. “Esto ya había ocurrido anteriormente porque varias personas me hablaron contando que eso se repetía todos los fines de semana, siempre estos adolescentes se juntaban a tirar piedras. Yo quiero que se haga justicia por mi marido, esto no puede quedar así, no es justo. El era un buen padre y responsable en su trabajo, estos jóvenes sabían bien que estaban haciendo, porque no fue una sola piedra”.

Dejo en claro que los adolescentes tiraban piedras por maldad, no tenían la intención de robar a los vehículos que se detenían sobre la ruta. “No solo tiraban piedras, sino también escombros por eso al auto de atrás le rompió el parabrisas y al conductor le golpeo la cara”.

Hizo alusión a que desde la Gendarmería le brindan todo su apoyo en esa difícil situación que le toca transitar. “La gente de la fuerza me apoyan en todo”.

Al consultarle cuales eran los sueños y objetivos que ellos como familia tenían a futuro respondió con mucho dolor y lágrimas en los ojos, al borde de quebrarse por completo: «hace poquito habíamos comprado la casita en Garupá, con mucho esfuerzo. Teníamos tantos planes, soñábamos con casarnos y arreglar la casa”.

Por último, comentó cual es la situación de sus hijos, cuando se enteraron del fallecimiento de su padre.” Mi nena mas chica me pregunta donde esta mi papa, cuando va a venir. La nena del medio es la que peor esta, llora a cada rato, pregunta por su papá y sabe que no va a volver. Voy a hacer todo para que se haga justicia”.

Tras la muerte de un gendarme a causa de vándalos, impulsan la colocación de mallas sima en los puentes aéreos para evitar nuevas tragedias

Debido a la fatídica situación que se vivió el pasado viernes por la noche tras la muerte de un gendarme, luego de que su automóvil haya sido atacado a piedrazos desde un puente cuando circulaba por la ruta 12 en Garupá, se analiza, entre otras medidas, impulsar la colocación de malla sima u otras barreras para evitar nuevas tragedias.

El Director general de Seguridad de la Policía de la provincia, Roberto Kallus, en diálogo con Misiones Online hizo mención a que es indispensable reforzar la seguridad en los puentes aéreos y si bien la Policía de Misiones realiza recorridas constantes, es difícil que el personal este pendiente las 24 horas y en ese sentido se apela a la responsabilidad que le cabe a la sociedad.

“Como medida de seguridad surgió solicitar al ente que le corresponda, ya sea Vialidad, Peaje o por ejemplo si es sobre el acceso sur, al Municipio, la colocación de malla sima u otras barreras para evitar así situación trágicas como la que se vivió con el gendarme el fin de semana”.

Kallus remarcó que se solicita una inversión en cuanto a medidas de seguridad, también planteó la colocación de cámaras en estos lugares para poder tener un mayor control en cuanto a las situaciones de vandalismo que se generan, además, resaltó que la Policía incrementó las recorridas en estas zonas.

“Comparando con otras situaciones, ha ocurrido a lo largo de lo que es la ruta Nacional otros incidentes de similares características que no implican un puente aéreo, eso es relativo, justo se dio la casualidad de que adolescentes se encuentren involucrados” mencionó.

En principio se han demorado a 4 menores, dos de catorce, uno de dieciséis y otro de diecisiete, los dos últimos están sujetos a la investigación judicial.

“Se busca comprometernos entre todos para que se modifique esta situación. Hay lugares que tienen un sistema de obstáculos a través de un vallado o maya, pero hay puentes que fueron dañados por actos de vandalismo. En aquellos lugares que tengan protección bien, aquellos que no vamos a solicitar la implementación y en aquellos que fueron dañados su renovación”.

En total son trece puentes en toda el área metropolitana que implica las ciudades de Candelaria, Garupá y Posadas, además de los otros 2 que están en el acceso Sur, en cercanías del Centro de Frontera, “es complejo pensar que se deba afectar personal policial de forma permanente las 24 horas”.

La idea es crear una medida de seguridad. “Adolescentes no tendrían que estar ahí, a altas horas de la noche. La solución pasa por otro lado y es evitar la permanencia de esos adolescentes a través de la responsabilidad de sus familias. Esto que pasó no es un juego, es un daño y lo que pasó el viernes está tipificado como un delito” cerró el Director general de Seguridad de la Policía de la provincia.

SH-EP