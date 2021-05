Roxana Levinson es periodista israelí- argentina, conductora del programa de noticias y actualidad en español de KAN, Radio Nacional de Israel, corresponsal de medios diversos y conferenciante. En entrevista con el canal de Misiones Online describió la situación que atraviesa desde la ciudad de Ashdod ubicada al sur de Israel ante la escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas de Gaza. Explicó la estrategia con la que los palestinos intentan vulnerar la cúpula de hierro de Israel.

La periodista relató la tensa situación que se vive ante el avance de misiles arrojados desde Palestina por las organizaciones Hamás y Yihad Islámica “estamos con ráfagas de lanzamiento de cohetes (Kassam y de cohetes BM-21 Grads) desde la Franja de Gaza hacia las poblaciones civiles de Israel que comenzaron en la zona más cercana a la frontera y se fueron extendiendo hacia las ciudades de Ashkelon, de Ashdod y llegaron inclusive hasta el centro del país y la zona costera, algo que no es nada habitual, pero se concentran especialmente en el sur del país, al mismo tiempo en las últimas horas hubo cuatro intentos de la organización Hamas de atacar Israel con drones cargados con explosivos que también fueron neutralizados y al mismo tiempo hay ataques de la fuerza aérea israelí en la Franja de Gaza contra todo lo que es la infraestructura militar, de inteligencia, de propaganda y financiera de las organizaciones Hamás y Yihad islámica que son las organizaciones que protagonizan este conflicto con Israel” manifestó.

En ese sentido, la periodista sostuvo que “en estos días la cantidad de misiles interceptados (por la Cúpula de Hierro de Israel) es del 90 %, y además está el peligro de las esquirlas; que es el máximo peligro, pero además hay otro asunto que es que en este momentos e la Organización de Hamás y Yihad islámica disparan en ráfagas, por ejemplo; esta tarde en cinco minutos, arrojaron 150 misiles, porque lo que están tratando de hacer es de pasar el límite de capacidad que se supone que tiene el sistema Cúpula de Hierro, afortunadamente todavía no encontraron ese límite pero lo siguen intentando”.

Convivir con el miedo

En otro orden Levinson explicó que, durante estos días, trabaja desde un cuarto seguro de su departamento con la transmisión de su programa de radio, un programa de Noticias en español para Radio Nacional de Israel.

En ese contexto, la periodista aseguró que “uno aprende lamentablemente a distinguir y a sentir el ruido, incluso en las localidades más cercanas a la frontera sienten el ruido cuando el cohete sale de la lanzadera, aquí donde estoy yo eso no se escucha, pero sí cuando suenan por supuesto las sirenas y después la explosión; hemos aprendido a distinguir cuando la explosión es porque el cohete cayó en algún lugar que no es descampado, o cuando es neutralizado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro que la explosión es diferente y lo que sucede es que la casa se mueve, los vidrios tiemblan, se escucha una explosión muy fuerte, ayer hubo una aquí en frente de mi casa y todo se movió. Quien diga que no tiene miedo, miente, lo que uno aprende a hacer es a controlar el miedo, principalmente porque hay que protegerse y si el miedo se convierte en pánico y uno pierde el control de lo que está haciendo puede terminar poniéndose en mayor peligro entonces hay que aprender a controlar ese miedo para poder seguir las instrucciones de entrar al refugio, de esperar hasta que termine de sonar la sirena y diez minutos más después, de qué hacer si uno está en un autobús o caminando en la calle y suena la sirena y hay un alerta de misil, todo eso hay que priorizar antes que el miedo” argumentó.

Cuarto seguro, refugios y cúpula de hierro de Israel

Por otra parte, Levinson señaló que en los edificios que relativamente son nuevos, cada departamento cuenta con una habitación segura que posee un sistema blindado con puertas y ventanas herméticas, y en caso de otros edificios más antiguos, disponen de refugios subterráneos. Asimismo, la ciudad tiene distribuidos refugios públicos para proteger a los ciudadanos ante repentinos ataques.

“Hasta ahora, en 30 años desde que se comenzaron a construir estas habitaciones en Israel, lamentablemente ayer fue la primera vez que la esquirla de un misil logro atravesar la ventana de la habitación protegida y entrar y lamentablemente murió un chico de cinco años que estaba dentro del cuarto protegido con su familia. Se está investigando si no es una falla de la forma cómo se construyó ese cuarto en particular o ese edificio en especial porque es la primera vez que pasa en 30 años. Ahora muchos edificios tienen el refugio subterráneo de las guerras como eran antes, cuando las guerras eran de ejércitos y la población civil no estaba involucrada, y si no hay refugio del edificio uno puede ir a los refugios que son públicos que hay en diferentes lugares de cada barrio de cada ciudad y si no hay nada de todo eso, la recomendación es ir al pasillo del edificio y ubicarse debajo de las escaleras que es el lugar más seguro del edificio por la forma en que está construido y reforzado” expresó y añadió que “cuando uno va por la calle por ejemplo, lo que sucede en estos días es que todos dejamos las puertas abiertas de los edificios y si yo voy caminando por la calle y escucho las sirenas y me tengo que proteger, sé que puedo entrar a cualquier edificio y ponerme debajo de las escaleras y protegerme de ese modo” finalizó.

MG-EP