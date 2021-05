Julieta Ortega “apareció” en la serie de Luis Miguel: ¿Cuál es su vínculo con el cantante?

“Vivíamos juntas en esa época”, confesó Julieta Ortega haciendo referencia a una de las novias de Luis Miguel que aparece en el último capítulo de la serie.

La nueva temporada de la serie de Luis Miguel logró conquistar nuevamente a todo el público y el último capítulo además llamó la atención del público argentino en especial. Y es que algunos pocos descubrieron que Julieta Ortega aparecía en la serie en el personaje de Xime, la amiga de Érika Camil, ex novia del cantante.

Tras la emisión del último capítulo de la serie de Luis Miguel, creada por Netflix, una usuaria de Twitter comentó: “Ahora solo quiero saber si la que le daba consejos a Erika es Julieta Ortega”. La actriz rápidamente contestó y volvió a mencionar un tema que ya había contado años antes en “PH”, el programa de Andy Kusnetzoff.

“¡No vi el capítulo aún! Vivíamos juntas en esa época. Todo lo que vi hasta ahora relacionado a ella, fue así”, respondió la hija de Palito Ortega. “Sos Xime Juli, apareciste”, agregó la seguidora haciendo referencia a la actriz Pamela Almanza quien interpreta a la joven que convivió en los ’90 con Érika Camil.

Hace un tiempo, Julieta Ortega contó detalles de la historia que la une con el Sol de México. “Entre el año 90 y el 93, viví y compartí departamento con Érika, que es la famosa novia de Luis Miguel en su mejor época, con la que salió siete años”, contó en “PH” quien contó que su amiga ahora tiene de nombre artístico Issabela.

“Lo conoce de chiquito, y de esos siete años que salieron, tres yo viví con ella”, agregó la actriz quien contó que veía al cantante todo el tiempo y que, aunque nunca “fantaseo” con el novio de una amiga, confesó que eran “los mejores años” de Luis Miguel. “Era una belleza absoluta y era muy seductor. Pero nunca pasó nada”, aclaró.

Por otro lado, Julieta contó que su amiga “sufrió muchísimo” ya que el cantante no la mostraba y que no existen fotos de ellos dos juntos. “Acompañar a un hombre siete años y no salir… venía a Argentina y yo le preguntaba, ‘¿Que viste?’, y me decía, ‘El Sheraton’. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón”, aseguró.

Con respecto a su vínculo con Érika aseguró que habla todo el tiempo a través de las redes sociales. “Apenas empezó la serie me mandó un mensaje privado por Instagram y me puso, ‘que locura que esté saliendo todo esto a la luz, tú lo viviste conmigo’”, comentó Ortega.

Fuente: Cienradios

E.B.-CP