Juicio al fisicoculturista en Oberá: la víctima se presentó a declarar en sillas de ruedas y evitó cruzarse con su ex pareja que la agredió

La vida de Yenifer Guayaré cambió por completo hace cuatro años y medio, cuando tenía tan solo 25 años. En la madrugada del 16 de diciembre de 2016, la mujer recibió un fuerte golpe en la cabeza, supuestamente propinado por su ex pareja, Javier Orlando Batista, que ostentaba los pergaminos de fisiculturista, a la salida de una fiesta en el Club Cooperativa de Oberá, lo que le provocó serias lesiones en su columna vertebral, quedando cuadripléjica.

Luego de una postergación de siete meses por la pandemia del coronavirus, se inició hoy el juicio oral y público en el Tribunal Penal 1 de Oberá, donde en la primera jornada de debate declararon tanto la víctima, como su agresor; y la madre y una hermana del acusado. Batista está imputado bajo los cargos de “lesiones gravísimas doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género”.

Yenifer se presentó en sillas en la sala de debate y pidió no encontrarse, ni ver a su ex pareja durante el desarrollo del juicio. Cuando el hombre declaró, ella esperó en la vereda del edificio afuera del Tribunal, con un familiar que la acompañaba. No resistió ver o cruzarse con la persona con la que tuvo el incidente y quedó postrada.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 16 de diciembre de 2016 frente a las instalaciones del Club Cooperativa de Oberá, donde ambos habían concurrido momentos antes a una reunión social.

El debate se desarrolla en el Tribunal Penal 1 de Oberá, integrado por los jueces; Francisco Aguirre, Pablo Rivero y José Gabriel Moreira, siendo la fiscal del caso, la Dra. Estela Salguero.

Tras le lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente, declararán en la primera jornada de debate, el imputado, la víctima y dos testigos: la madre y hermana del acusado. El fisiculturista declaró e intentó justificar su accionar contra la joven al manifestar que la víctima había sufrido una caída porque estaba totalmente ebria.

Por su parte, la mujer refirió que el hombre la tomó de los dos brazos con fuerza al referirse a la agresión sufrida, tras lo cual cayó al piso y perdió el conocimiento. Examinada por los médicos, se determinó que la mujer sufrió una grave lesión en la cabeza con una herida de siete puntos de sutura, que le provocó además, la rotura de dos vértebras de la columna cervical. Fue intervenida quirúrgicamente y recibió varios tratamientos, pero no puedo recobrar la movilidad. Este jueves proseguirá el juicio, con una nueva ronda de testigos.

Juicio al fisicoculturista en Oberá

JS-EP