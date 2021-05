Esta mañana, el licenciado en Comunicación Social, actor y humorista Fernando Rosa asumió como titular de la nueva Dirección de Discapacidad de Posadas, dependiente del Concejo Deliberante.

En la firma de esta nueva designación participó el presidente del Concejo Deliberante Facundo Sartori. También estuvieron otras autoridades como también familiares del nuevo Director.

El objetivo de esta nueva dirección será fomentar y promover políticas y legislaciones que eliminen las barreras físicas e institucionales que impiden su plena e igualitaria participación en la vida comunitaria.

Visiblemente emocionado Fernando Rosas, agradeció a todos los presentes y aseguró que “este es un espacio que estaba faltando, que suma innovación, y herramientas para pensar a las personas con discapacidad desde el lugar de la inclusión”.

Entre las premisas del nuevo Director se destacó la idea es dejar de lado la visión de que se incluye únicamente en cuestiones “arquitectónicas”, como una rampa de acceso o sitios especiales para personas con discapacidad, sino más bien que se tenga en cuenta que “también hay barreras culturales y sociales que hacen a que excluyamos gente (considerándolo como) ‘pobrecito el discapacitado’ como agente de beneficencia, las políticas siempre apuntaban a eso”.

Rosas, indicó que otro de sus objetivos es “poner primero a la persona y tratar de generar desde lo cultural y lo social la manera de que una persona con discapacidad tenga las oportunidades de poder insertarse y tener una independencia y autonomía para desarrollarse dentro de la ciudad, dentro de la sociedad”

Por su parte, Facundo Sartori, presidente del Honorable Concejo Deliberante destacó que “el 10% de la población argentina posee una discapacidad, no es un sector minoritario y no podemos hablar de inclusión si no tratamos esto».

La Dirección de Discapacidad de Posadas, además, tendrá como objetivos servir de nexo entre las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas; proponer iniciativas legislativas que apunten a la equiparación de oportunidades; realizar capacitaciones en materia de inclusión; promover la inserción laboral, entre otros.

carina.pinto-EP