Denunció que su papá lo golpea por ser gay: “La mayor desesperación de mi vida”

Un joven denunció a su padre por los golpes que le daba por su elección sexual. El hecho ocurrió en Brasil.

Un joven denunció a su papá por recibir golpizas tras confesarle que era gay y la historia se hizo popularmente conocida en las redes sociales.

Un hombre de Jataí, en el estado de Goias en Brasil fue detenido por golpear a su propio hijo de 14 años.

Según informó en las últimas horas el sitio G1, en el audio se escuchaba al hombre gritarle a su hijo: “Estoy cansado de decírtelo. ¿No te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias, te mataré, te volaré”.

Un joven denunció que su papá lo golpea por ser gay: los detalles de la historia

Desde la Policía Civil se explicó que el sospechoso negó que el motivo de la agresión fuera la orientación sexual del menor.

En ese mismo sentido, señaló que el hombre afirmó que la golpiza se debió a otro motivo: “Dijo que lo encontró accediendo a videos pornográficos en su celular y no controló su enfado”.

Sin embargo hay muchos vecinos dispuestos a aportar su testimonio respecto a los gritos que escuchan a diario. A su vez se entregó una carta que el adolescente habría enviado para pedir ayuda.

“¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo. Duele mucho aquí. Por favor, ayudenme. No puedo soportarlo más. Estoy en la mayor desesperación de mi vida ”, escribió el menor en la carta.

Como era de esperar, hubo miles de internautas en las redes sociales que criticaron el accionar de este padre y se solidarizaron con el niño.

Fuente: Radio Mitre

