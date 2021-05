Se trata de una técnica denominada «BeeSense», desarrollada por la Startup InsectSense y el laboratorio Wageningen Bioveterinary Research , con sede en los Países Bajos. Más de 150 abejas entrenadas para detectar COVID, extiendan su lengua en escasos segundos cuando huelan el coronavirus.

Los científicos ofrecen golosinas a las abejas cuando detectan COVID-19; no obstante, si las muestras alcanzadas no están infectadas, no reciben recompensas.

Hace más de un año que la sociedad convive con la pandemia de COVID-19 y, a medida que se va avanzando, los aportes científicos para los trámites propios de la misma van siendo cada vez más impensados y novedosos.

En este sentido, un grupo de investigadores holandeses, en su afán por encontrar una alternativa a las pruebas PCR, decidió aprovechar el buen olfato que tienen las abejas para utilizarlo en la detección de coronavirus.

Y es que, el coronavirus, al igual que muchas otras enfermedades, provoca cambios metabólicos que hacen que el cuerpo emita un olor específico al tenerlo en el organismo, lo cual termina de ser una combinación perfecta para las abejas, que pueden sentir el aroma de una flor a kilómetros.

Para entrenarlas, la Startup InsectSense y el laboratorio Wageningen Bioveterinary Research, decidieron ir por el método pavloviano: cada vez que tenían que oler muestras de COVID-19, las abejas recibían una solución de agua azucarada como recompensa, lo que les enseñó a extender la lengua para alcanzar el dulce.

Tras la repetición del estímulo, llegado a cierto punto las 150 abejas entrenadas comenzaron a extender la lengua solo para el olor, sin que se ofreciera una recompensa como seguimiento.

«Esta tecnología puede ser un sistema de diagnóstico muy eficaz para los países de bajos ingresos que enfrentan desafíos para acceder a la infraestructura y las tecnologías», fueron las palabras de Aria Samimi, director de InsectSense.

E.B.-CP