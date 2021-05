Muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque pidió la nulidad de la Junta Médica

El médico y uno de los principales imputados en la causa que investiga las causas de muerte del astro futbolístico, dijo que «hay parcialidad» en el informe que presentaron los expertos designados por la fiscalía.

Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, hizo una presentación en la Justicia para pedir que se anulen los resultados de la Junta Médica, que fue pedida por la fiscalía en el marco de la causa por la muerte del astro del fútbol, por presunta “parcialidad” de los peritos y pretende que se realice una nueva.

Según indica Luque en el escrito, los once peritos que participaron de la Junta Médica “capturaron casi textual” en el informe los dichos del abogado querellante Mario Baudry, ex jefe de gabinete del ministerio de Seguridad bonaerense, por lo que según él “hay parcialidad”.

“La mayoría de los peritos médicos son funcionarios policiales dependientes del Ministerio de Seguridad”, aseguró y pidió al juez de garantías Orlando Díaz, que haga una nueva pericia a cargo de la Corte o la Academia de Medicina.

En tanto el viernes pasado, las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos “Charly” Díaz, también imputados en la misma causa, presentaron sus disidencias a las conclusiones de la junta de 22 peritos que responsabilizó al equipo médico por la muerte del ex futbolista.

“Desde un primer momento sostenemos que la medicación indicada por mi clienta era la correcta para el cuadro a tratar y no estaba contraindicada”, dijo el abogado de Cosachov a Télam, en referencia a las conclusiones presentadas por sus propios peritos de parte y que difieren de lo evaluado sobre este punto por la junta médica oficial, quienes no descartaron una influencia de las drogas psiquiátricas en el desenlace final.

En el caso de Díaz, su perito de parte, la psiquiatra Blanca Graciela Huggelmann, presentó un informe de 130 carillas en las que defendió el trabajo del psicólogo al destacar que el paciente no consumía alcohol ni drogas al momento del deceso, afirmó que su desempeño no tuvo incidencia en el fallecimiento del Diez e incluso avaló el criterio de no haber internado a Maradona en una clínica respetando su voluntad.

La Junta Médica concluyó que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el 25 de noviembre, que “no estaba en pleno uso de sus facultades mentales”, que el operativo montado en la casa en un country de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido “más chances de sobrevida” si hubiera estado en una clínica.

Además, calificó al equipo médico como “deficiente”, “temerario” e “indiferente” ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron “a la suerte”.

El equipo fiscal no sólo evalúa agravar la calificación penal, sino que también podría sumar nuevos imputados del entorno no médico de Maradona.

Fuente: Minuto Uno

CM-CP