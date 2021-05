Pasó el primero de los tres días del Hot Sale 2021, la primera maratón de descuentos online del año, y dejó como saldo un total de 1,5 millones de visitas. Como es habitual, algunos consumidores detectan las pequeñas trampas de esta feria de descuentos, algo a lo que hay que estar atentos para evitar el «oportunismo».

Celulares, notebooks, zapatillas, ropa y heladeras los artículos más buscados durante el Hot Sale, sitio en el 47.000 personas navegaban simultáneamente. El ticket promedio de las ventas es de $5.416 y en las primeras 12 horas se realizaron casi 30 mil ventas por un total de $161.518.300 pesos.

El descuento promedio en el precio de los productos y servicios ofrecidos en el Hot Sale 2021 alcanza al 32%, según un relevamiento realizado por el equipo de fiscalizadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que tiene a su cargo el cotejo de las distintas ofertas.

El evento registró en una de las plataformas de tiendas en línea un pico de 124 productos vendidos por minuto entre las 15 y las 16, equivalente a un promedio de 2 productos comercializados por segundo.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento, precisó que el relevamiento de precios es realizado de manera conjunto con un equipo de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Los descuentos más grandes se observaron en la categoría cosmética y belleza, con un promedio del 34%, un porcentaje similar al verificado en el rubro servicios, que debuta en el evento.

CATEGORÍAS CON MÁS VENTAS

Indumentaria: representa el 65,3% de las ventas – Ticket promedio ARS $5.735 Deco y hogar: representa el 6% de las ventas – Ticket promedio ARS $7.978

Salud y belleza: representa el 4,6% de las ventas – Ticket promedio ARS $3.699

Librería, arte y educación: representa el 2,7% de las ventas – Ticket promedio ARS $2.939

Comida y bebidas: representa el 1,6% de las ventas – Ticket promedio ARS $3.866

Electrónica y tecnología: representa el 0,5% de las ventas – Ticket promedio ARS $5.131

Otros segmentos: representa el 19,3% de las ventas – Ticket promedio ARS $6.321 (esta categoría incluye, deportes, mascotas, productos digitales, industrial, servicios, eroticos, equipment machines, artículos de oficina, viajes, educación, autos, antiguedades, música y películas)



CÓMO HACER UNA COMPRA SEGURA

Comprobar siempre la dirección de tu navegador, los sitios seguros para compras online muestran un candado en la parte superior de la web y empiezan con https://.

Consultar la reputación del vendedor antes de ofertar y elegí siempre a los que estén mejor calificados.

Registrar la oferta mediante una impresión de pantalla o una foto con el celular para que, en caso de existir diferencias con lo pactado, puedas reclamar con prueba fehaciente.

Chequear que la oferta tiene stock disponible y no avances cuando un producto está agotado.

Establecer una fecha de entrega y, si la empresa no la cumple, pasados los 15 días podrás realizar la denuncia.

Exigir siempre un ticket o factura, es el documento principal que prueba que realizaste la compra y es necesario para cualquier reclamo.

Recordar que tenés 10 días para cancelar la compra y devolver el producto a la empresa.

Es importante que conserves siempre el embalaje en perfectas condiciones.

“Tenemos que realizar una revisión de los precios en el último mes, no de la última semana para poder estar seguros de que el descuento que nos muestran en la página es efectivo sobre el precio del bien y no que el bien sufrió un aumento y después hacer un seudo descuento. El Hot Sale se basa en la confianza que tiene el consumidor sobre el comercio, no hay otra forma, sino es imposible”, dijo a Misiones Online, Alejandro Garzón Maceda titular de Defensa al Consumidor de Misiones.

Muchos usuarios toman la precaución de revisar precios y chequear si realmente los beneficios son tales. Hay cuatro sitios web a tener en cuenta para comparar precios antes y después, además de algunas “herramientas” más para el bolsillo antes de “agregar al carrito”.

Sitios para asegurarse precios bajos en el Hot Sale

Comparacity: al igual que la herramienta de viajes Turismocity (se trata de los mismos creadores), el sitio permite comparar precios de varias cadenas y muestra las variaciones de precios del último mes. MuyShopper: además de las comparaciones, los compradores pueden dejar comentarios y opiniones que podrían servirle como guía a otros usuarios de la página. Historial.com.ar: la ventaja de esta herramienta es que guarda los precios todos los días y alerta a sus usuarios cuando hay oportunidades. También tiene una extensión para Chrome y Firefox bastante útil. Baratómetro: se especializa en tecnología y electrodomésticos. La misma página ofrece los “destacados de la semana” y, más allá del Hot Sale, siempre se pueden encontrar, por ejemplo, ofertas en teléfonos celulares, televisores y notebooks.

Estás páginas sirven para controlar que los participantes no exhiban precios más altos que los que tenían 15 días antes de iniciar el evento y que los descuentos que promocionen sean reales. Misiones Online realizó un relevamiento de alguno de los productos que tiene una extraña variación en sus precios ofrecidos durante el Hot Sale.

En esta comparación se puede ver el valor que tenían los productos hace 15 días y como hay una diferencia en el descuento que tendrían estos mismo productos dentro del Hot Sale. Lo mismo sucede con este televisor, que el error fue captado por un usuario de Twitter que no dejo pasarlo para advertir a todos los que estén interesados que realizar una compra durante estos días.

“El comercio tendría que tener la suficiente honradez para decir que sus productos valen 40.000 pesos, que no lo aumento 15 días antes y que hoy vale 30.000 para que nadie dude de esos descuentos”, agregó Garzón Maceda.

Ante cualquier duda durante la compra, el pago o el envió del producto, acercarse a las oficinas de Defensa al Consumidor ubicadas sobre la Avenida Mitre al 2180, casi Junín o comunicarse al 376 444-7625.

Cuáles son los derechos de un consumidor

Como consumidor hay derechos y conocerlos permitirá mejorar las decisiones de compra. Estos son los derechos de los consumidores:

El derecho a la satisfacción de las necesidades básicas

Tener acceso a los bienes y servicios básicos y esenciales: alimentos adecuados, ropa, vivienda, cuidado de la salud, educación y salubridad.

El derecho a la salud y a la seguridad

Estar protegido contra productos, procesos de producción y servicios riesgosos para la salud o la vida.

El derecho a estar informado

Recibir lo dtos necesarios para hacer una elección adecuada y tener protección contra publicidad o rotulación deshonesta o desorientadora.

El derecho a elegir

Tener la posibilidad de escoger entre una gama de productos y servicios, ofrecidos a precios competitivos con la seguridad de una calidad satisfactoria.

El derecho de asociarse y a ser escuchado

Que los consumidores pueden asociarse en organizaciones específicas ensu defensa y estar representados en la elaboración de la política gubernativa y en desarrollo de productos y servicios.

El derecho a la reparación

La posibilidad de recibir una reparación adecuada entre quejas justas, inclusive compensación por información engañosa, bienes defectuosos, o servicios insactisfactorios.

El derecho a la educación del consumidor

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para efectuar elecciones bien fundadas y seguras de bienes y servicios.

SL-CP+EP