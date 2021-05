Luego de que el juez de Familia de Puerto Iguazú acusado por abuso sexual presentó su renuncia, habló una de sus víctimas

El juez Pedro Fragueiro renunció hoy martes a su cargo como Juez de Familia de Puerto Iguazú. Enfrentaba un pedido de jury presentado por un legislador de la renovación. Está acusado de varios hechos de abuso sexual y laboral. La primera joven que se animó a denunciarlo valoró que el juez haya renunciado porque eso permitirá que la causa avance más rápidamente. Consideró que el acusado «dejó de ser un juez pero no dejó se der un abusador» por lo cual remarcó la necesidad de avanzar en la investigación.

Frente a esta situación que se conoció en las últimas horas, M., una de las 5 víctimas que denunció al ex juez, habló con Radio Libertad y aseguró que es una gran noticia porque significa un avance considerable en la causa dado que con esta renuncia pierde sus fueros como juez y puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Pero aseguró que todavía queda mucho por hacer para que Fragueiro vaya preso.

“Para ser sincera yo como víctima, y que soy solamente una más de tantas otras porque no somos solo 5, hay muchas que no se animan a denunciar, sinceramente estoy cansada, me tuve que exponer mucho, di muchas entrevistas y hasta recibí amenazas, todo por tomar la decisión de hacerlo público, porque sentía que si no hacía eso iban a seguir existiendo víctimas”, manifestó.

Además, recordó que dos de las mujeres que denunciaron a Fragueiro, declararon haber sido víctimas de abuso hace 10 años atrás, y destacó que esto no es un dato menor dado que, desde ese entonces hasta hoy las víctimas son muchas más de las que hasta el momento se animaron a radicar la denuncia.

“El día que salí de esa esa oficina y decidí contar lo que me pasó, me mataba la idea que de podían seguir entrando mujeres a ese despacho, entrando como mujeres y saliendo como víctimas de este hombre. Por eso hice todo esto, por ellas, por mí, por las otras 4 chicas que denunciaron, por las que no se animaron a contar y también por las que me contaron a mí y me pidieron que no diga su nombre y yo respeté eso”, expresó la víctima de Fragueiro.

Agradeció el acompañamiento y el rápido accionar del Colegio de Abogados de la Provincia, que no tardó en pronunciarse al respecto y en ponerse a disposición de las víctimas. Y mencionó que, en ese sentido, los medios de comunicación también fueron de gran ayuda para que se conozca quien era en realidad el juez de Familia de la localidad de Puerto Iguazú.

“Que este hombre deje de ser juez no quiere decir que va a dejar de ser un abusador. Este hombre abuso donde pudo y donde quiso, e hizo lo que quiso siempre. Se demostró esto con esa chica del club del rugby y se demostró con su empleada doméstica”, aseguró la joven, quien contó que recibió amenazas también de la esposa del acusado, pero que entiende que esta situación es difícil también para ella, dado que indirectamente también es víctima de este hombre.

Para terminar, la joven dejó en claro, que no va a parar hasta que Pedro Fragueiro esté detenido y cumpliendo una condena por haber arruinado tantas vidas.

