Candidata a diputada por la Renovación propone generar nuevos modelos productivos sin venenos y rentables a la vez

Empresaria turística y de la seda, nacida y criada en Eldorado estudió turismo en Argentina y Alemania, fundadora de Sedas Misioneras, Sara Carolina Butvilofsky fue invitada por la Renovación para integrar su lista de candidatos a diputados provinciales, de la cual dijo “me siento muy honrada para poder aportar a mi provincia todos los conocimientos y experiencia que tengo, tanto en turismo como en emprendedurismo social”, además de comentar como se puede avanzar en cambios de paradigmas en modelos productivos.

En una entrevista con Misiones Online comentó que “hace seis años fundamos Sedas Misioneras somos hoy los grandes productores de seda en capullo de Argentina y a partir de la función del capullo fuimos generando diferentes tipos de trabajos donde tenemos líneas de bijouterie de seda, joyas de seda, cosmética de seda, luminarias de seda. También estamos trabajando con un equipo muy grande en el norte de Argentina en productos sobre telares”.

Agregó que “es muy apasionante porque a través de la seda encontramos un nuevo modelo productivo que rompe paradigmas, que tiene que ver con lo que es la agricultura orgánica, porque para poder producir gusanos de seda no podes tener una gota de veneno en tu chacra, es una actividad para el minifudista, para el pequeño chacarero, aquella persona que tiene dos o tres hectáreas de yerba y decidió virar su producción a lo orgánico puede ser también sericicultor”.

En ése sentido Butvilofsky explicó que “la yerba va de marzo a septiembre y siempre la pregunta fue que hacemos los otros seis meses, como llegamos a estos grupos más vulnerables, la sericicultura viene sin querer a dar una respuesta a eso porque se trabaja de octubre a marzo que es la época de cría del gusano de seda”.

Desde su óptica, preciso que hay muchos cambios de paradigma que se deben hacer, “no solamente en la producción, hay cosas que tienen un precio y hay cosas que tienen un valor. Tener un a soberanía alimentaria, de forma orgánica sin venenos, sin químicos que dañen nuestra salud, nuestro cuerpo es algo que no tiene precio, es algo que tiene un valor y eso está dentro de los conceptos de tener una buena vida en Misiones, Una provincia con una biodiversidad impresionante y con recursos fabulosos. En muy pocos lugares tienen los recursos que tenemos en Misiones y hay que hacer ese cambio de paradigma, hay que crear nuevos modelos productivos donde no se utilicen venenos y que a la vez sean rentables para el productor”.

En lo político, ya en campaña, dijo que está recorriendo toda la provincia, “para que se nos conozca y para ver cuáles son las necesidades de cada sector porque a veces en el norte podemos tener necesidades que en el centro son diferentes y en el sur totalmente diferentes, entonces hay que generar un panorama completo. A m i me pasa que a partir de ahora, como soy empresaria turística donde voy todos me dan un proyecto que necesitan, hay que sentarse a hacer una evaluación completa porque hay que hacer proyectos generales a nivel provincia no solamente locales, después ver como estos pequeños proyectos los enlazamos en un gran proyecto turístico misionerista, el mundo no compra más viajes, compra experiencias, es importante entender esto”.

A/E.J.

EJ-A