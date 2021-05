Sonia Rojas Decut: “Misiones está en condiciones de ser la primera provincia capaz de repensar las estructuras del sistema educativo”

La candidata a diputada provincial por el Frente Renovador de la Concordia, Sonia Rojas Decut, se refirió a sus motivaciones para sumarse a la Renovación, sus propuestas en caso alcanzar una banca en el Parlamento misionero y su evaluación de las políticas educativas de la provincia.

Sonia Rojas Decut

Posadeña, profesora de Matemáticas, graduada en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM, Sonia Rojas Decut es una de las candidatas a diputada provincial que la Renovación puso a disposición del pueblo de Misiones para la elección del próximo 6 de junio.

Actualmente, Decut es rectora del Instituto Santa María, anteriormente fue directora de estudios medios y docente de primaria y secundaria en la misma institución.

Sonia se define como una persona que motiva la Educación Disruptiva, una educación que involucra la alternancia, los trabajos en equipo y materias como Programación y Robótica en la que Misiones es una de las primeras en el país. En ese sentido, considera que en materia de educación dos leyes resultan fundamentales a la hora de repensar las estructuras del sistema educativo, ellas son la Ley de Educación Emocional y la Ley de Educación disruptiva.

En la entrevista mantenida con este portal la candidata a diputada provincial nos comenta su manera de pensar a la Renovación, sus propuestas en caso de llegar al Parlamento misionero y su evaluación de las políticas públicas en materia de educación.

¿Qué la motivó a sumarse al Proyecto Misionerista llevado adelante por la Renovación?

Lo que me motivó a sumarme al proyecto misionerista es su compromiso social, yo como docente siempre he tenido un compromiso social y eso me parece fundamental. Sin embargo, además de eso, mi inspiración y motivación siempre fue la fuerza colectiva y siempre fueron las personas; particularmente los niños, adolescentes y los docentes.

En ese sentido, siempre me sentí parte del proyecto misionerista por el compromiso social que fue asumido hace muchos años por nuestro conductor, el Ingeniero Carlos Rovira. En ese aspecto creo que hay un vínculo moral con la sociedad misionera que está representada físicamente con el proyecto misionerista. Por eso el lema primero misiones, cuidemos a los misioneros, me parece realmente inspirador. Esa es la verdadera esencia, la verdadera fuerza transformadora que tiene la renovación, el liderazgo que pone el foco en las personas y en el servicio a las personas por sobre todas las cosas.

A grandes rasgos, ¿Qué proyectos considera prioritarios llevar al Parlamento misionero si resulta elegida?

En caso de llegar al parlamento, los proyectos que considero prioritarios tienen que ver con el área de la salud, con el área de la educación, del trabajo y la producción.

Me parece que la provincia ha hecho un trabajo formidable en el área de la salud con el tema del Parque de la Salud, creo que eso se puede pensar tranquilamente en el plano de la educación. Prácticamente está armada la estructura con nuestro modelo de Educación disruptiva que no es otra cosa que la Escuela de Robótica, el Parque del Conocimiento, la Secundaria de Innovación, el Silicon Misiones; una estructura formidable para innovar en la estructura de nuestro sistema educativo. Creo que Misiones está en condiciones de dar ese paso, y lo va a dar si puede articular con los grandes aprendizajes que nos deja esta pandemia.

En ese sentido, creo que hay oportunidades que están muy claras, uno es el carácter disruptivo de la pandemia, ahora podemos pensar en un sistema educativo mucho más flexible que pueda considerar trayectos personalizados no solamente en un alumno, en un estudiante de educación obligatoria, sino también en la formación docente. Eso nos permite las bondades de la tecnología, y creo que tenemos que aprovechar que vivimos en un mundo conectado y podemos pensar en ese sistema educativo en la web, ya que es un gran desafío en materia de calidad educativa y de inclusión.

Creo que hay que aprovechar las escuelas conectadas, las comunidades de aprendizaje, para dar ese paso. Misiones está en condiciones de ser la primera provincia que pueda romper las estructuras del sistema y pensar y plantear un sistema educativo que realmente responda a las demandas de la sociedad de la innovación y la sociedad del conocimiento.

¿Qué evaluación hace de las políticas públicas llevadas adelante por el Gobierno Provincial en el ámbito educativo?

Misiones tiene una política pública educativa de vanguardia, con la Ley de educación Emocional, la Ley de Educación Disruptiva, la Ley Nacional de Misiones como Provincia de Cultura Hacedora, se plantea como pilar la innovación. En ese sentido, estamos hablando de educación moderna, de educación disruptiva y este es un desafío muy grande porque este tipo de educación no tiene límites.

Hay algo que va acompañado de la innovación, para mí la innovación se trata de agregar valor y eso está muy relacionado con la excelencia, en ese sentido me parece que vamos muy bien. Misiones está preparada para innovar en la estructura del sistema educativo y lograr una educación transformadora.

Respecto a dos leyes recientes y de vanguardia como las de Educación Emocional y la Ley de Educación Disruptiva: ¿Cuál cree usted que es la mejor manera para poder aplicarlas y con qué herramientas?

La mejor manera de aplicar la Ley de Educación Emocional y la Ley de Educación Disruptiva tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas de formación docente.

El docente debe tener la oportunidad de vivir la experiencia de aprendizaje de lo que significa el modelo de educación disruptiva, el modelo de aprendizaje mixto, poder formarse desde una plataforma educativa, así sea desde la interacción en foros o en aulas virtuales, como también en el plano de la presencialidad.

Creo que a partir de esas experiencias va aprendiendo cuáles son las mejores metodologías, las mejores estrategias didácticas para trabajar en el plano de una plataforma virtual que implica nuevos mundos, nuevas maneras de relacionarse e interactuar y cuáles son las mejores metodologías y estrategias de enseñanza para innovar en la presencialidad. Lo mismo pasa con la educación emocional, el docente debe poder autogestionar sus propias emociones y desarrollar su propia inteligencia emocional para ver cómo impacta eso en su vida personal, como mejora su calidad de vida y su forma o su actitud para enfrentar lo que le pasa.

Creo que a partir de eso, le va a ser mucho más fácil porque va a estar formado en un espacio de cultura maker, va a aprender haciendo, trabajando en equipo con otros, desarrollando un tipo de habilidades importantísimas que son las habilidades blandas y desarrollando el pensamiento crítico y computacional. Eso me parece muy importante, tal como el aprendizaje en red, las comunidades de aprendizaje, las escuelas conectadas, los docentes intercambiando experiencias y analizando buenas prácticas mediadas por las nuevas tecnologías; pero también analizando y reflexionando permanentemente sobre la propia práctica.

GS-CP