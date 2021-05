Políticas de privacidad de WhatsApp: no suspenderán las cuentas que no aceptaron las nuevas condiciones

Facebook, dueño del mensajero, había establecido el 15 de mayo como fecha límite. Informaron que realizarán un “seguimiento personal” sin bloquear el acceso a la app.

WhatsApp no bloqueará a los usuarios que no aceptaron las nuevas políticas de privacidad. En cambio, informaron que realizarán un seguimiento entre aquellos que aún no lo hicieron, enviándoles recordatorios personales en las próximas semanas.

La decisión es un cambio de rumbo respecto a las advertencias previas: Facebook, amo y señor de la app de mensajería más popular, anteriormente había fijado el 15 de mayo como fecha límite. En ese sentido, habían dicho que aquellos que no hubieren aceptado las nuevas reglas ya no podrían usar la aplicación desde mediados de este mes.

“No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización (…) y nadie perderá la funcionalidad de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios personales durante las próximas semanas”, dijo un vocero de la empresa en un comunicado que recoge el sitio India Express, añadiendo que la mayoría de los usuarios ya aceptaron las nuevas reglas.

Un cambio que generó confusión

“Pasamos los últimos meses trabajando para aclarar la confusión y la desinformación. Como recordatorio, esta actualización no afecta la privacidad de los mensajes personales de nadie”, añadió el vocero de WhatsApp, reconociendo el desconcierto que provocó este anuncio, realizado a comienzos de este año.

En enero, los usuarios de WhatsApp se toparon con una notificación con un aviso inusual: allí informaron acerca de cambios en la política de privacidad del servicio (luego repasaremos cuáles son los cambios que involucra esa movida) y señalaron que había que aceptarlos antes del 8 de febrero. En caso contrario, ya no se podría seguir usando la aplicación.

El ultimátum no fue bien recibido. Además, tal como indicamos y reconocieron desde Facebook, la comunicación no fue clara, ya que no se entendió cabalmente cuáles son los cambios previstos. ¿WhatsApp abandonaría sus mensajes encriptados? ¿Los dueños de la aplicación tendrían acceso al contenido de los chats?

La empresa detrás del mensajero reconoció en forma pública las fallas en la comunicación del cambio, corrió la fecha límite hasta el 15 de mayo, y explicó que la encriptación se mantiene firme, sin modificaciones.

Entonces, ¿qué implican las nuevas reglas de privacidad?

Frente al desconcierto y los reclamos, desde la compañía estadounidense explicaron que los cambios ayudarán a las empresas que participan en WhatsApp Business a facilitar la comunicación con sus clientes. A continuación incluimos algunos fragmentos de un comunicado oficial que Facebook publicó luego del primer anuncio que, como señalamos, provocó confusiones.

“WhatsApp quiere facilitar que las personas realicen compras y obtengan ayuda de una empresa directamente en WhatsApp. Si bien la mayoría de los usuarios utiliza WhatsApp para comunicarse con amigos y familiares, cada vez más personas se contactan también con empresas”.

“Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en WhatsApp”.

“Aunque, por supuesto, depende del usuario si quiere o no enviar mensajes a una empresa en WhatsApp. La actualización no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier parte del mundo”.

Además, el CEO del mensajero, Will Cathcart, publicó en Twitter y largo hilo de mensajes para aclarar el panorama. Abajo la traducción de los tuits más jugosos.

“Quiero compartir lo comprometidos que estamos para proporcionar comunicación privada a 2.000 millones de personas en todo el mundo. En esencia, esa es la capacidad de enviar mensajes o llamar a sus seres queridos libremente protegidos por cifrado de extremo a extremo, y eso no va a cambiar”.

“Con el cifrado de extremo a extremo, no podemos ver sus conversaciones o llamadas privadas, ni tampoco Facebook. Estamos comprometidos con esta tecnología y estamos comprometidos a defenderla a nivel mundial”.

“Es importante que tengamos claro que esta actualización describe la comunicación empresarial y no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook. No afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier lugar del mundo”.





Fuente: TN

