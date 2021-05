Confirmaron que Grey’s Anatomy tendrá temporada 18

Los fanáticos del drama médico pueden estar contentos, ya que productores de Grey’s Anatomy confirmaron que la tira volverá para una décimo octava temporada.

El drama médico Grey’s Anatomy, está culminando su temporada número 17, con la inclusión del Covid-19 en su historia, la muerte de algunos personajes, y la renuncia de uno de sus actores principales. Sin embargo, la tira estadounidense confirmó que volverá para una décimo octava entrega.

En las redes sociales oficiales de Grey’s Anatomy, escribieron: «¡Que alguien me agarre un carrito de emergencia porque Grey’s Anatomy regresa para la temporada 18!». Actualmente, se pueden visualizar sus primeras 16 temporadas tanto en Netflix como en Amazon Prime Video, y seguramente antes de finalizar el año se podrá ver la nueva entrega.

A continuación, podés ver el clip que subieron en la cuenta oficial de Instagram de Grey’s Anatomy, para confirmar su renovación para una temporada 18:

Actor deja la serie, luego de 12 temporadas (Alerta Spoiler)

Luego de 11 años interpretando al Dr. Jackson Avery, el actor Jesse Williams informó que se retira oficialmente del Seattle Grace Hospital, el recinto médico de la exitosa serie que actualmente transita su temporada número 17, Grey’s Anatomy.

Jesse Williams, de 40 años de edad, se despide de Grey’s Anatomy, y su personaje, luego de 12 temporadas y 11 años de trabajo. Su despedida ocurre en el episodio titulado Look Up Child, y en una reciente declaración para E! News, reveló: «Siempre estaré agradecido por las oportunidades ilimitadas que me brindaron Shonda», haciendo referencia a la creadora de la serie, Shonda Rhimes.

También agradeció a «la cadena, el estudio, los compañeros de reparto, nuestro increíble equipo, Krista, Ellen y Debbie. Como actor, director y persona, he tenido la suerte de aprender tanto de tantos y agradezco a nuestros hermosos fans, que respiran tanta energía y aprecio en nuestros mundos compartidos».

Luego, Jesse Williams continuó expresando sobre sus años de carrera formando parte de Grey’s Anatomy: «La experiencia y la resistencia nacidas de crear casi 300 horas de televisión líder mundial es un regalo que siempre llevaré. Estoy inmensamente orgulloso de nuestro trabajo, nuestro impacto y de seguir adelante con tantas herramientas, oportunidades, aliados y queridos amigos. . »

Fuente: La Mañana de Neuquén

CM-CP