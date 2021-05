En el marco de un nuevo aniversario de la Represa Binacional Itaipú, este martes a las 15.30 (horario de Brasil) un escuadrón de humo sobrevolará la planta hidroeléctrica, las Cataratas del Iguazú, el puente de la Amistad y el marco de las tres fronteras.

Para celebrar los 47 años de la creación de Itaipu Binacional, la “Esquadrilha da Fumaça” fue invitada a un espectáculo sin precedentes donde se prevé que las aeronaves sobrevuelen la planta y otros puntos de la región con maniobras especiales y formando frases en el cielo.

Debido a la pandemia, no habrá solemnidad y no se permitirá asistir a la presentación en vivo, para que no haya aglomeraciones. La demostración será filmada y los empleados podrán ver el video en JIE y en Corporate TV. Las audiencias externas también podrán ver el video, en los perfiles de Itaipú en las redes sociales y en el canal de YouTube de la empresa.

Según indicaron las autoridades, la Escuadrilla sobrevolará por el Puente de la Amistad, las Cataratas del Iguazú y el Marco das Tres Fronteras. Las agencias de control del espacio aéreo de Paraguay y Argentina han otorgado permisos especiales para que los aviones puedan sobrevolar la región.

“Las personas que hacen de Itaipú la empresa que es, líder mundial en generación limpia y renovable y referente en varios sectores, merecen celebrar estos 47 años de una manera muy especial”, manifestó el director general brasileño, general João Francisco Ferreira. «Que el Escuadrón de Humo nos inspire a enfrentar y superar los desafíos que tenemos por delante», manifestó.

Aniversario de Itaipú

Los 47 años de Itaipú Binacional se cumplirán el próximo lunes (17). El 17 de mayo de 1974, brasileños y paraguayos dieron el paso definitivo hacia el inicio de la construcción de la planta, constituyendo la empresa binacional Itaipu, para gestionar la obra y, en el futuro, gestionar el proyecto hidroeléctrico. Durante las próximas cuatro décadas, la obra transformaría el occidente de Paraná y contribuiría a un nuevo perfil económico, más industrializado, en Brasil y Paraguay.

«La central cumple un papel fundamental en el desarrollo económico y social de las dos naciones vecinas. Incluso con la expansión del parque generador brasileño, la planta todavía representa hoy el 11% del consumo eléctrico en todo el mercado nacional y aproximadamente el 90% de Paraguay» destacaron desde el sector.

Presentación de la DGB

En la semana del aniversario de la empresa, el 19 de mayo, se llevará adelante la primera presentación del nuevo director general brasileño, João Francisco Ferreira, dirigida al público interno. Para evitar aglomeraciones, 100 personas seguirán el discurso en persona, en el Cine teatro dos Barrageiros, y el resto asistirá a través de Webex.

Itaipú

Con 20 unidades generadoras y 14.000 MW de potencia instalada, Itaipú Binacional es líder mundial en generación de energía limpia y renovable, habiendo producido, desde 1984, 2.700 millones de MWh. La central hidroeléctrica es responsable de suministrar aproximadamente el 11% de toda la energía consumida por Brasil y aproximadamente el 90% por Paraguay.

Fuente: Tres Fronteiras

MG-CP