Vax Live: el concierto que pretende la equidad de la vacuna del Covid-19

El concierto “Vax Live –The Concert To Reunite the World”, pretende que se tome conciencia sobre la importancia de vacunarse y para instar a los grandes líderes mundiales a que ofrezcan una distribución más justa de las dosis de vacunas contra el Covid-19. La transmisión del mismo, está disponible en el canal de YouTube de la ONG Global Citizen.

El concierto fue grabado el domingo pasado con público presencial. En el show participaron Selena Gomez, Jennifer López, Foo Fighters, el cantante de AC/DC Brian Johnson, Eddie Vedder, importantes actores y actrices, el presidente Biden, el príncipe Harry y el Papa Francisco, entre otros.

El concierto que se emite en este momento tiene shows y mensajes con un elenco de figuras de lo más variado, tales como artistas y bandas de fama mundial (Foo Fighters, con el cantante Brian Johnson de AC/DC como invitado especial, J Balvin y H.E.R.), o encumbrados actores y presentadores televisivos (Ben Affleck, David Letterman, Jimmy Kimmel y Sean Penn) hacen su aporte a este concierto con sede en el Sofi Stadium de California.

Para asistir al concierto hubo que presentar certificado de vacunación. Pero al menos hubo público: “Este es un sentimiento que no tuvimos en un tiempo. Hay un micrófono, una multitud. Se siente bien”, dijo Eddie Vedder, durante su set. Y el líder de Foo Fighters, Dave Grohl, -interpretó “Back in Black” con una de las voces históricas de esta canción, Brian Johnson- también se refirió a la situación de estar sobre un escenario frente a una audiencia. “Aún no salimos del bosque, pero permítanme decirles que soy un firme creyente en la idea de que la música debe compartirse con la gente. Trabajemos tan duro como podamos para asegurarnos de poder hacer esto todas las noches”.

Cabe aclarar que un año atrás, el concierto que organizó Globan Citizen se llamó One World: Together at Home y se produjo desde el encierro. Todos los participantes desde su casa, registraron videos con lo que sabían hacer: los políticos hablaron, los animadores presentaron, los músicos cantaron y tocaron. Así armaron un continuado de pequeños sets que terminó siendo el más inusual de los festivales, pero el que se podía hacer en ese momento. Lady Gaga había sido la anfitriona y participaron figuras como The Rolling Stones, Paul MacCartney, Elton John y Taylor Swift entre un centenar de artistas.

Hoy el mundo no está mejor, porque el nivel de contagios incluso aumentó, debido a la aparición de nuevas cepas. La ventaja es que hay vacunas y campañas orientadas a su promoción y, especialmente, a su mejor distribución.

Jennifer López, que había dicho que, por primera vez en su vida, no había podido pasar una Navidad con su madre, al menos pudo abrazarla en este concierto benéfico. Como dijo Dave Grohl: “Todavía no se ha salido del bosque. De hecho, ni siquiera la transmisión fue en vivo (quedó diferida una semana). Sin embargo, se sigue en la pelea para que los shows vuelvan a estar sobre los escenarios todos los días”.

El concierto fue abierto por Jennifer López, quien interpretó “Sweet Caroline”. La elección tuvo que ver con un recuerdo de la infancia de la cantante. Su mamá se la cantaba. Y la cantó esa noche con ella, mientras el público, de pie, con riguroso dress code de barbijo, extendía los brazos hacia arriba y los agitaba al ritmo de la música. El espacio elegido, un gigantesco “arena”, no presentaba las habituales divisiones por burbujas, sin embargo, estaba lejos de tener ocupado en el total de su aforo.

Minutos después, el príncipe Harry, Duque de Sussex ganó el escenario, vestido de modo informal, con camisa clara, jeans y zapatos marrones. Habló de que las vacunas debían ser redistribuidas en todo el mundo “para todo el mundo”. También dijo que debía ser aceptado como un derecho para todos. “Hoy estamos en solidaridad con las familias de la India”, dijo.

Por su parte, HER se presentó en el playón del estacionamiento del estadio con varias decenas de guitarristas (niños y jóvenes, en su mayoría) que fueron con guitarras eléctricas o españolas. La acompañaron en torno a un escenario circular. Una original idea, que seguramente fue grabada en la previa del concierto principal.

En general, el show combinó la superproducción escénica y un guión de transmisión absolutamente detallado, con cierto toque “decontracté” que se pretendió mostrar desde la vestimenta (el encargado del móvil fuera del estadio vestía campera de jean) hasta ciertas “licencias” artísticas, como el hecho de que Jennifer hiciera cantar a su madre sin el menor criterio de tonalidad. El gesto valía más que la afinación.

En cuanto a la música, el show estuvo abierto a todos los géneros musicales, tales como el k-pop, la música latina y al poderoso “Corduroy” de Eddie Vedder, quien fue presentado por el actor Sean Penn. Antes de cantar el tema “I’m a Patriot” el cantante de Pearl Jam le habló directamente a los que tienen poder en las tomas de decisiones, a los gobiernos y a los que producen vacunas. Les pidió que fueran héroes y que hagan una distribución equitativa.

El colombiano J Balvin fue recibido con los mismos honores de los artistas angloparlantes. Y tuvo un despliegue escénico para sus temas “Otra noche sin ti” y “Tu veneno”, digno de una producción de ceremonia de entrega de premios a la música. El bloque latino culminó con el humor de Daniel El Travieso (no se trata del personaje de una película sino de un portorriqueño cada vez más popular en redes).

Y después de un mensaje del presidente de los Estados Unidos y la primera dama, aparecieron en escena Ben Affleck y Jimmy Kimmel (vestido de Robin con unos kilos de más, quizá, para el talle que le dieron del modelo que, allá por 1966, usaba Dick Grayson en la serie televisiva). Pequeño paso de comedia en el que creyó que su compañero estaría vestido de Batman. Definitivamente, para este Vax Live la ONG Global Citizen pensó en una producción menos formal y solemne. Y no por eso se restó lugar al testimonio de gente que trabaja en esa primera línea de batalla contra el virus.

En el tramo final del concierto llegó Foo Fighters con “Overlong” y la sorpresa de la noche, Brian Johnson, comandando la versión Vax Live de “Back In Black”. Y para el cierre, Jennifer López, otra vez sobre el escenario, con un popurrí de canciones y un gran coro de bailarinas que la acompañó.

Música y política

El telón de fondo de la música de este evento fue la política. Y hubo muchas repercusiones durante la semana. Especialmente para este concierto, el Papa Francisco envió un mensaje primero dirigido al público en general, con un tono distendido, y luego hizo un llamado para que se liberen las patentes de fabricación de vacunas.

“Reciban un cordial saludo de este viejo, que no baila ni canta como ustedes, pero que cree junto a ustedes que la injusticia y el mal no son invencibles”. Después, se refirió al virus del individualismo. “No nos hace más libres ni más iguales ni más hermanos. Más bien nos convierte en indiferentes al sufrimiento de los demás”, expresó. Y habló de sus variantes, como si fueran distintas cepas: “Una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma, que permite que unos pocos muy ricos posean más que todo el resto de la humanidad, y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta”.

El príncipe Harry, por su parte, aseguró: “No podemos descansar o recuperarnos verdaderamente hasta que haya una distribución justa en todos los rincones del mundo. El virus no respeta fronteras y el acceso a la vacuna no se puede determinar por geografía”.

El primer mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en su mensaje: “Estamos trabajando con líderes de todo el mundo para compartir más vacunas e impulsar la producción para asegurarnos de que todos los países tengan las vacunas que necesitan”. Además, durante la última semana (luego de la producción en la que aportó su testimonio para la transmisión de esta noche) también se refirió al tema patentes, pero a través de una funcionaria de su gobierno: “Esta es una crisis de salud global, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 demandan medidas extraordinarias”, anunció la representante Comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai. Esta sugerencia de liberar patentes despertó voces a favor y en contra en Europa, durante los últimos días.

La anfitriona del show, Selena Gomez, ya a fines de abril comenzó a hacer campaña por este evento, en redes sociales. Incluso, involucró al presidente español Pedro Sánchez y tuvo respuesta del primer mandatario. El estado español se comprometió con una ayuda de más de 7.000.000 de dosis.

El mensaje de la cantante decía: “Primer ministro Pedro Sánchez, estoy emocionada de unirme a ti en #VaxLive. Necesitamos tu ayuda para acabar con la pandemia del coronavirus, para todos y en todos lados. ¿Estarías de acuerdo en donar dinero o dosis para ayudar a que todo el mundo tenga acceso a la vacuna?”.

Al menos el tema está en agenda y los objetivos de este concierto parecen estar cumpliéndose. Desde el último mes, Global Citizen viene publicando artículos en ese sentido. “Las noticias de la semana en la región son desalentadoras y hablan de un panorama crítico: ya que aumentaron las hospitalizaciones y muerte de personas jóvenes como consecuencia de la pandemia de COVID-19, de acuerdo a datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, decía en su website.

Al respecto la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne, explicó: “Instamos a los países con excedentes de dosis a que consideren la posibilidad de donar una parte importante a las Américas, donde estas vacunas que salvan vidas se necesitan desesperadamente y se utilizarán con prontitud”.

El evento logró recaudar 53 millones de dólares aportados por empresas que serían destinados a comprar vacunas para los países más rezagados en la adquisición de dosis.

