Tarjeta Alimentar: con la ampliación anunciada se agregarán más beneficiarios a los 62 mil actuales en Misiones

El programa Tarjeta Alimentar trae a Misiones hoy unos 450 millones de pesos mensuales, que van a parar a unas 62 mil familias. Sin embargo a partir del anuncio de ampliación del beneficio, realizado por el presidente Alberto Fernández, se espera que las familias de otros miles de menores de edad de la provincia, cuenten también con los recursos para mejorar su alimentación, afirmó Rolando Roa, delegado articulador del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Misiones.

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son madres y padres con hijas e hijos que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH); mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciban la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que perciban AUH.

El monto de esta tarjeta, que solo se puede utilizar para comprar alimentos, si se tiene el plástico, o que se puede cobrar en la cuenta de la Asignación universal, era de $6.000 para una familia con un hijo de hasta seis años de edad y para quienes perciben la asignación por embarazo, y de $9.000 para las que tienen dos o más hijos.

A partir del anuncio, la Tarjeta Alimentar la podrán percibir las familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Además, se mantendrá el monto en $6.000 para quienes tienen un hijo, 9 mil para quienes tengan dos hijos, y se extenderá el beneficio de $12.000 mensuales para quienes tengan más de dos hijos menores de 14 años, además de incluirse ahora a las las madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (solo por los hijos menores de 14 años).

Hasta hoy, la Tarjeta Alimentar era percibida por alrededor de 1,5 millones de personas y el 70% de los beneficiarios viven en siete provincias: Buenos Aires agrupa al 36% de titulares, y le siguen Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Chaco y Salta. A partir de este anuncio, la Tarjeta Alimentar llegará 1,9 millones de familias y significará una inversión de $250.000 millones, equivalente al 0,7% del PBI.

En diálogo con Misiones Online Roa explicó que en Misiones se está trabajando para la próxima entrega de las tarjetas plásticas, algo que llegó a hacerse aquí por la llegada de la pandemia.

“En lo económico son más de 450 millones de pesos por mes que vienen a Misiones y eso se va a agrandar. Con la entrega del plástico se buscará una mejor redistribución de los recursos, incorporando a las cámaras de comercio, para que puedan hacer algún tipo de bonificación especial en esa semana que se esté cobrando la alimentar, y también incluir a las ferias francas”.

El anuncio por parte del Presidente se hizo el viernes a la tarde, con lo que se está en la etapa de instrumentación de los cambios, se cree que los mismos comenzarían a pagarse desde este mes, aunque no es precisa aun esa información, y se sabrá recién en los próximos días. En Misiones la tarjeta alimentar se suele empezar a pagar desde el 14 o 15 de cada mes. Quienes deban recibir el beneficio no tienen que realizar ningún trámite, lo harían de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la asignación universal.

Para Roa este anuncio del gobierno nacional tiene que ver con una fuerte decisión de transferencia de recursos del Estado, para atender al sector más humilde y que más está necesitando ayuda. “Sabemos que el proceso de reconstrucción de la Argentina va a llevar su tiempo, se apuesta por la reactivación, pero hoy hay mucha gente que no tiene trabajo y lo que hace el Presidente es profundizar las medidas sociales para garantizar la alimentación al pueblo”.

Re empadronamiento del Potenciar trabajo

Por otra parte el delegado articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, recordó que hasta el 15 de mayo tienen tiempo de re empadronarse, los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Tramite que es obligatorio y se realiza a través de la página web del organismo.

Candidato en las elecciones del 6 de junio

El funcionario que articula las políticas nacionales con la provincia, será candidato a diputado provincial, dentro del espacio del oficialismo local, es decir en la lista del Frente Renovador.

“Para mí fue una grata sorpresa que me hayan convocado el ingeniero Rovira y el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Estoy muy contento porque es un enorme desafío. La posibilidad de ser legislador en Misiones es algo que me tiene muy entusiasmado” aseguró Roa, quien cuenta en Misiones con una larga trayectoria política, siendo antes el primer director general de la Juventud, Sub Secretario de Juventud, Coordinador de Relaciones Institucionales de ANSES en el NEA, y ahora delegado articulador del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Misiones.

Ampliación de la Tarjeta Alimentar

En su discurso, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “estamos viviendo un momento singular en Argentina. Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos, y más me preocupa cuando veo que 6 de cada diez de los chicos y las chicas menores de 14 años están debajo de la línea de pobreza”.

“En febrero aumentamos los montos de la Tarjeta Alimentar un 50%, pero el aumento del precio de los alimentos es imposible de explicar. Vamos a hacer un esfuerzo desde el Estado, nuestro primer compromiso es con los que peor la están pasando, y tenemos que ver la manera de financiar todo este esfuerzo que estamos haciendo”, agregó.

En tanto, Fernández dijo que “en parte lo hemos logrado con el aporte solidario que tan maltratado fue en los medios, pero que fue pagado por el 80% y les quiero agradecer a cada uno de los que pagó, porque en un momento de emergencia ellos fueron solidarios, y los argentinos debemos tener gratitud con ellos, que acumularon riqueza trabajando, produciendo, heredando, pero cuando les pedimos un esfuerzo, lo hicieron. Cuando les pedimos ayuda, estuvieron”.

“Me apena ver lo que pasa, cada vez que ponemos dinero en el bolsillo de los argentinos los precios suben. Lo que pido es que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, no algunos, y los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que ven que los precios no paran de subir. A ellos no les vamos a pedir más esfuerzos. Cuando miro los balances de las empresas alimenticias, cómo ganaron en 2020, y celebro que hayan ganado, les pido que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal, y que tienen que colaborar con ese 40% que la está pasando mal”, agregó el Presidente.

En esa línea, Fernández dijo que “en la Argentina las tarifas siguen siendo controladas, si seguía el aumento que había establecido el gobierno anterior, la electricidad tenía que aumentar 165% este mes, y no lo hacemos para cuidar a los argentinos y para cuidar la producción”.

GP-EP