Patricia Bullrich presentó en Posadas, su nuevo libro titulado «Guerra sin cuartel»

Esta tarde, la ex ministra de Seguridad de la Nación, y titular del partido Propuesta Republicana, Patricia Bullrich presentó en Posadas, su libro titulado «Guerra sin cuartel» y, encabezó una conferencia de prensa.

Desde las 17:30 horas en la costanera de Posadas, en cercanías de El Brete, se realizó esta presentación.

En diálogo con la prensa, hizo referencia al por qué de su visita y presentación en Misiones. “Hemos elegido Misiones para esta presentación porque fue la provincia donde más droga, más operativos y más éxitos tuvimos en la lucha contra el narcotráfico. Hicimos un equipo con todos los que hoy me acompañan y logramos algo impresionante”, dijo.

En su recorrida por la provincia, Eldorado fue una de las Localidades donde se hizo presente, la cual fue una de las zonas donde más se incautó droga, “la tarea ahora es mucho menor, se llevaron las lanchas que habíamos comprado y nos parece que la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado”. En su libro describe mucho la lucha contra el narcotráfico como algo muy importante para la seguridad integral del país. Por eso Misiones es un lugar fundamental para venir a presentarlo.

“En esta elección estamos planteando como es nuestro proyecto de desarrollo. Creemos que Misiones tiene dentro de la misma Misiones muchas economías, la necesidad de agregar más valor agregado con la forestación, la necesidad de generar más valor agregado con todas las producciones que tenemos, la industria del turismo, el desarrollo de los puertos para poder lograr una mayor integración con la hidrobia, la necesidad de tener una propuesta turística que no sean solamente las Cataratas sino Oberá y muchos lugares más, como las Ruinas de San Ignacio y otros tantos lugares que son tan importantes para generar circuitos de turismo internacional”.

Resaltó la necesidad de mantener a Misiones como una zona de cruce del comercio con el puente más importante de entrada al país después del Aeropuerto de Ezeiza. También mencionó a que es necesario generar mayor conectividad. “En la ruta hay muchos lugares donde uno no tiene conectividad, para poder generar una verdadera industria del conocimiento se necesita conectividad. Creemos en el trabajo privado y en los emprendedores”.

Críticas a Sergio Berni

Sergio Berni ​ es un médico, militar, abogado y político argentino. Se desempeña como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desde el 11 de diciembre de 2019.

En cuanto al conflicto entre Berni y Frierich, esta última Ministra de Seguridad de la Nación, comentó “me parece que en un momento donde hay tanta inseguridad tantos problemas, que los Ministros se peleen la verdad no es una buena señal, la gente quiere verlos trabajando en equipo, no se puede poner a la Policía Federal por un lado, a la Policía de la provincia por otro, van a terminar un día muy mal, no es bueno para los ciudadanos”.

Su visión en cuanto a la Argentina

“Los cambios urgentes y contundentes que tenemos que tener como país son en este momento, para terminar con la situación en la que estamos la Argentina necesita tener vacunas porque el coronavirus ya tiene morigeración, que es la vacuna, no puede ser que no tengamos, cuando fuimos uno de los países con más lugares de prueba para la vacuna, como por ejemplo la Pfizer”.

“A largo plazos necesitamos aumentar nuestra productividad, nuestra competitividad, tenemos que tener impuestos compatibles con la producción, hoy el 50% del PBI se paga en impuestos”.

“Hay que poner en primer plano a la educación, tenemos que ser más dinámicos, animarnos a cambiar, no quedarnos en la educación del siglo XX. Nos llama la atención que las Universidades siguen cerradas”.

“No hay que vivir solo del Estado” cerró.

SH-EP