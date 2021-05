La revolución del freestyle en Misiones: el joven Pulso gana terreno en el ambiente

El freestyle en Misiones no ha tenido solamente un crecimiento exponencial desde su aparición a principios de milenio hasta hoy, sino que el peso total de la música urbana en español ha visto su influencia reflejada en los principales rankings de todo el mundo. Los millones de fanáticos, las competiciones masivas y la complejización del nivel técnico en la improvisación son un fiel reflejo del crecimiento exponencial que experimentó esta actividad en los últimos años.

Misiones no es la excepción. A través de los talentos que habitan en la tierra colorada, la música de la provincia se hizo conocida en todo el país, llegando a participar en varios torneos nacionales.

Nahuel Rieve, más conocido como «Pulso», se hizo presente en los estudios de Misiones Online, presentando su nuevo tema «Una daga», en colaboración con «Dmor» y «Lfella».

Pulso es un joven de 21 años, estudiante de quinto año abogacía, cuyo hobbie es el freestyle. Como a la mayoría de los jóvenes, le gusta jugar y mirar futbol, incluso de pequeño jugaba en el club Bartolomé Mitre de la Capital provincial, pero su pasión es la música, más precisamente el rap y trap.

Las competencias de freestyle existen desde que se originó el rap. Lo que sucede es que se ha potenciado en una visión más deportiva.

Desde niño Nahuel Rieve participo de las «batallas» de free que se organizaban en distintos lugares de la ciudad de Posadas, llegando a competir y ganar competencias a nivel provincial.

Ya sea en la plaza con amigos o en un estadio ante miles de personas, una batalla exige un nivel de concentración y agilidad extremo. Aquí los músculos son la mente y la pelota las palabras, por lo que quien quiera llegar a lo más alto tendrá que aprender a sacarle partido a esas herramientas.

«Yo a los ocho años ya escuchaba rap español, no conocía nada de acá, por ello me fui interiorizando un poco, conocí bandas de rap de Posadas y, a partir del 2016 conocí a varios raperos de España y por ello me metí de de lleno».

En Posadas, las batallas de rap se realizan en las plazas, como Villa Urquiza y San Martín. Cuando hay eventos grandes, a los cuales asisten muchas personas, se realiza en escenarios mayores como clubes o algunos boliches que, debido a la pandemia del coronavirus, esto no se pudo dar desde principios del año pasado.

«El quinto escalón impacto en todos, uno veía lo que generaba a la gente de allá e indirectamente tomaba repercusiones acá, la gente tomaba más interés y debido a ello nos iba a ver en las competencias que se realizaban en la ciudad».

En una oportunidad, según destacó, tuvo la oportunidad de rapear con el reconocido trapero «Duki», quien es el ejemplo a seguir a nivel musical de casi todos los chicos que comparten esta pasión: «Duki vino a hacer un show acá y se dio la oportunidad de hacer una especie de exhibición con él«.

Duki, Paulo Londra, Wos y Trueno, son artistas reconocidos mundialmente que, empezaron rapeando en las plazas, con amigos, quien sabe si como hobbies o ya tenían la idea de vivir de ello en un futuro. En Misiones hay mucho talento, la cuestión es la de ser constante y dedicarle tiempo y cabeza a lo que uno hace o ama.

«Para rapear la cuestión está en hilar las palabras, uno va escuchando y reteniendo cosas que por ahí ya tiene en la cabeza como para armar un patrón, por ejemplo me dicen «dialogo» y yo no estoy pensando en retener la palabra sino en crear algo para poder cerrar. Es más fácil rimar que rapear».

Pulso tiene un gran repertorio con varias canciones en Youtube y Spotify, y con muchas reproducciones. Esta semana presentó su nuevo tema “Una Daga”, la cual escribieron y produjeron con amigos del ámbito urbano. «El tema surgió en la cuarentena, no podía juntarme con mi equipo de trabajo, pasamos por muchos cambios de ánimo y, el tema por ello está enfocado a lo romántico, se llama «una daga» porque en el estribillo dice es como una daga en el pecho perderte».

