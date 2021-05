Abren en Tokio el primer gimnasio de deportes electrónicos del mundo

Japón abrirá el primer “gimnasio” de eSports del mundo en Tokio, un espacio para que jugadores aficionados y experimentados puedan practicar y recibir entrenamiento de profesionales de los deportes electrónicos.

El lugar abrirá el 19 de mayo y se conocerá como “Esports Gym”. Incluirá un salón y decenas de PCs gamer equipadas con algunos de los juegos más populares del momento, incluidos Valorant y League of Legends.

Los jugadores podrán reservar un turno de tres horas en una de las computadoras por alrededor de 13 dólares u optar por una membresía mensual a partir de 50 dólares, que permite el acceso diario a las PC de juego, así como sesiones de entrenamiento opcionales que se pueden agregar por alrededor de 25 dólares por año.

Esports Gym, que es operado conjuntamente por la empresa de transporte privado Tokyo Metro y la empresa de educación en deportes electrónicos Gecipe, “dará la bienvenida tanto a jugadores experimentados, así como a aquellos que son nuevos en las PC de juegos o que no entienden las reglas del juego”, según el sitio web de la compañía.

Ofrecerá entrenamiento profesional en línea y en persona de Crest Gaming y Glory Be Esports para juegos que incluyen Valorant, League of Legends, Rainbow Six Siege e Identity V.

Los deportes electrónicos se han convertido en los últimos años en una industria global masiva. En 2021 se espera que los ingresos globales de deportes electrónicos superen los 1000 millones de dólares y se prevé que la audiencia global de transmisión en vivo de esports alcance los 728,8 millones, según un informe de mercado de la compañía de datos de juegos y deportes electrónicos Newzoo. La consultora Deloitte reveló que las inversiones en deportes electrónicos alcanzaron los 4,5 mil millones de dólares en 2018, un aumento del 837% con respecto al año anterior.

Asia ha liderado la carga de los deportes electrónicos: la región de Asia y el Pacífico representó el 57% de la audiencia mundial de deportes electrónicos en 2019, según Newzoo. El nuevo gimnasio de deportes electrónicos de Japón se une a instalaciones similares que se han abierto recientemente en Asia.

En Singapur, la empresa audiovisual y de eventos NEO.TM abrió el primer espacio de coworking de 24 horas dedicado a los deportes electrónicos en febrero pasado: incluye áreas de juego, capacidades de transmisión en vivo y espacios para eventos.

En Corea del Sur, el equipo profesional de deportes electrónicos T1, cuyo miembro más famoso es el jugador de League of Legends Faker, construyó el año pasado un espacio que parece haber sido diseñado para hacer precisamente eso, con auspicio de Nike y hasta nutricionistas disponibles en el lugar.

China también está invirtiendo en deportes electrónicos. En enero, Shanghai comenzó a construir un estadio de deportes electrónicos enorme que se espera cueste casi 1000 millones de dólares.

Fuente: Todo Noticias

