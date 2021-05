Copa de la Liga Profesional 2021: resultados que se tienen que dar para que clasifiquen River, San Lorenzo, Racing e Independiente

Este fin de semana, finaliza la primera fase de la Copa de la Liga Profesional 2021. Acá te contamos qué resultados se tienen que dar para que clasifiquen River, San Lorenzo, Racing e Independiente debido a que Boca ya está clasificado.

Con Boca ya clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, River, San Lorenzo, Racing e Independiente aún no tienen su pase asegurado a la siguiente etapa del torneo.

Estos son los resultados que se tienen que dar:

La zona 1 del torneo cuenta con River, San Lorenzo y Racing. Hasta ahora tanto el Ciclón como el Millonario estarían clasificando a la próxima fase. Así está la situación de cada uno de los equipos.

Por el lado de River Plate, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo depende de sí mismo ya que si este domingo a las 14:30 le gana a Aldosivi en Núñez, automáticamente se clasifica. Más allá de que tenga 18 puntos al igual que Racing y Rosario Central, el Millonario tiene una diferencia de goles mucho mayor a la de los demás equipos. Por ende, con una victoria se clasifica igual.

En caso de que empate, deberá esperar a que la Academia y los Canallas no ganen ya que River está cuarto, es decir, en el último puesto clasificatorio. Además, Banfield no tendría que sumar de a 3 ya que si el Taladro le gana a Godoy Cruz el sábado, le pasaría. Si River pierde, se suman a la lucha por la clasificación Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero. Lo malo de River es que los últimos dos partidos perdió.

Con respecto a San Lorenzo, el Ciclón está tercero con 21 puntos. Los Cuervos dependen de sí mismo y si este domingo a las 14:30 empatan ante Racing, ya se asegura su ticket hacia la próxima instancia del torneo local. En caso de que pierda por un gol, deberá esperar a que River y Rosario no ganen. Lo bueno de San Lorenzo es que en la Copa de la Liga hace 7 partidos que no pierde, más allá que en la Sudamericana no haya ganado.

En cuanto a Racing, ante el Ciclón le conviene ganar por varios goles para asegurarse su clasificación ya que actualmente está sexto, con los mismos puntos que River y Rosario y el Millonario tiene una diferencia de gol muy importante y el equipo rosarino si ganara por un gol, Racing deberá vencer a San Lorenzo, mínimo por tres goles. De esa manera, dejaría afuera al equipo de Dabove y de Cristian González.

Por otra parte, la zona 2 del torneo ya tiene a Boca clasificado con 22 puntos. El otro grande es Independiente que actualmente está quinto con 17 puntos, a una unidad de Unión de Santa Fe que el último puesto clasificatorio hacia los cuartos de final.

El Rojo deberá visitar a Huracán este domingo a las 17:15 y por más que gane, no tiene asegurada la clasificación. En caso de que el equipo de Falcioni consiga la victoria en Parque Patricios, tendrá que esperar a que Unión pierda o empate en su clásico ante Colón o que Talleres caiga ante Lanús si el equipo santafesino de la zona 2 gana. Si Independiente y el Tatengue empatan, Lanús no le tiene que ganar a Talleres.

Fixture de la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional 2021

Esta última fecha se llevará adelante únicamente en los días sábado y domingo. Habrá varios partidos a la misma hora ya que se definirá cuáles serán los equipos que clasificarán a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Sábado 8 de mayo

13:00 Godoy Cruz vs Banfield (zona 1)

15:30 Gimnasia de La Plata vs Vélez (zona 2)

15:30 Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (zona 2)

18:00 Patronato vs Boca Juniors (zona 2)

Domingo 9 de mayo

10:00 Arsenal vs Central Córdoba de Stgo (zona 1)

12:10 Argentinos Juniors vs Estudiantes (zona 1)

14:30 River Plate vs Aldosivi (zona 1)

14:30 Racing vs San Lorenzo (zona 1)

14:30 Platense vs Rosario Central (zona 1)

17:15 Huracán vs Independiente (zona 2)

17:15 Colón vs Unión (interzonal y clásico)

17:15 Lanús vs Talleres (zona 2)

21:00 Newell’s vs Sarmiento (zona 2).

#Deportes Copa de la Liga Profesional de Fútbol: River ganó por 3-0 ante Rosario Central https://t.co/sBGBelksRi pic.twitter.com/o71VkOtyOb — misionesonline.net (@misionesonline) February 21, 2021

