Harry Foos, abogado de una de las cinco mujeres que presentaron denuncias por abuso sexual contra el juez Pedro Fragueiro, consideró que, si no tuviera fueros, el magistrado debería estar detenido mientras se desarrolla la investigación porque podría “apretar” a los denunciantes o testigos.

El martes último, Foos radicó la denuncia en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción 3. A partir de allí, según el abogado, supieron que el fiscal que había tomado la denuncia a la joven, Horacio Gabriel Paniagua «se iba a inhibir por una cuestión legal”.

El abogado explicó que esto se debe a que el fiscal no puede actuar en el proceso, considerando que su esposa trabaja en el juzgado donde se suscitaron los hechos, esto quiere decir que, por ejemplo, podría ser testigo. Además, uno de los hijos del juez acusado, también trabajó en la fiscalía y, debido a esto, se podría ver afectada la investigación.

Al respecto, Foos manifestó que "como abogado, uno busca que el proceso tenga la menor cantidad de defectos posibles. Entiendo que, si el fiscal realizaba alguna actuación dentro del proceso, podría acarrear algunas nulidades y se caería toda la investigación".

Las actuaciones pasarán a menos de su par subrogante, Griselda María Blanca Moraes. Interviene, el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites.

En tanto, el abogado contó que están a la espera de que la fiscal subrogante, la doctora Moraez, solicite la instrucción formal a los fines de que empiece el proceso, es decir, la indagaría del acusado.

“Esto es sumamente necesario porque es un delito de instancia privada, pero no deja de ser un delito público. Entonces, el único titular de la acción legal es el agente fiscal. Es decir que si el agente fiscal no hace un requerimiento formal de la instrucción, no se da apertura a la causa”.

Sin embargo, aclaró que la fiscal no tiene un plazo establecido para realizar esta acción. No obstante, explicó que rigen las reglas de la sana crítica y que probablemente el martes próximo solicite la instrucción.

Denuncias contra el juez Fragueiro

Por otro lado, Foos explicó que tres de las víctimas denunciantes, fueron entrevistadas por un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos y demás, a los fines de que reciban contención.

"Antes, la víctima era un elemento mas de prueba del delito, ahora se le da participación y contención por parte del Estado. Un sujeto representante del Estado, como Pedro Fragueiro quien ha cometido el delito, por lo que el Estado es responsable y se siente responsable, por esto actúa de esta manera" aseguró Foos.

Respecto a las denunciantes, sostuvo que "mi hermana es empleada judicial, otra chica fue en el ámbito del rugby y la tercera chica, que la estoy asistiendo penalmente, tenía 3 causas en el juzgado de familia por alimentos, un divorcio y la guarda de sus 3 hijos, en el juzgado de Fragueiro y esta persona, tuvo acceso a las periciales psicológicas que le realizaron, y la escogió entre tantas como su victima, es decir, se aprovechó por su condición de juez".

Además, contó que en el caso de la tercer denunciante "el juez se contactó con ella, la invita a su despacho, que vaya para darle más celeridad a la situación y que ella le explique personalmente. La invitó a ir 2, 3 y a la cuarta vez, porque dentro del proceso de alimentos hay una renovación de oficios semestral, con la excusa de dar mas celeridad, en el mes de febrero, perpetro el abuso que denuncia la chica».

En este sentido, manifestó que “si él no fuese juez no tendría acceso a nada de eso y no podría “chapear” con esa situación”.

Por último el abogado explicó que el Jurado de Enjuiciamiento, además de exigir apartarlo del cargo, solicita un desafuero con el que se le cesa su indemnidad como magistrado y a partir de allí, cualquier medida de coerción penal que se adopte en su contra se tiene que hacer efectiva.

Debido a la cantidad de delitos y por el entorpecimiento del proceso, según Foos se podría determinar la detención del juez. En tanto, el acusado fue suspendido por 30 días, al menos hasta que avance la causa.

