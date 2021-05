No es la primera vez que un cohete chino cae a la Tierra: en el 2018 ocurrió algo similar a pocos kilómetros de Misiones

Ya existe un precedente de caída de componentes de un cohete en la región, recordó el instructor de Astronomía, Nicolás Masloff, al hablar del cohete chino Long March 5B que avanza fuera de control en el espacio, muy cerca de la Tierra.

Ocurrió el 10 de marzo del año 2018, cuando partes de un cohete chino que se había lanzado en el 2017 cayeron en Canindeyú, un departamento de Paraguay que queda a unos 200 kilómetros de Misiones. Quienes pudieron divisar (e incluso grabar) el inusual hecho afirman que el fenómeno se dio cerca de las 2:30.

En las redes sociales no faltaron las versiones “fantásticas” (aunque la mayoría en forma jocosa y no como una cuestión de ingenuidad) que atribuían el fenómeno a cuestiones más extravagantes como objetos voladores no identificados (Ovnis), la famosa “nube voladora de Goku” -un conocido personaje de la serie de dibujos animados Dragon Ball- o incluso una estrella o meteorito.

En aquella ocasión cayeron varios tanques de combustible de aquel cohete. Esa vez empezaron a circular imágenes, y los expertos en astronomía determinaron que se trataba de un tanque de hidracina, un tipo de combustible que usan las naves espaciales para hacer correcciones de orientación, explicó el instructor Nicolás Masloff.

fue en una estancia. “Los peones encontraron dos o tres tanques y la noticia empezó a diluirse porque no pasó nada; no lastimó a nadie pues cayó en un campo abierto”, relató el astrónomo. La caída, sin embargo, causó un gran estruendo y dejó un pozo en el suelo.

Partes caídas se conservaron

Contó que un mes y medio después de aquel episodio del año 2018, gente de la Agencia Espacial y de la Fiscalía habían ido a Canindeyú e hicieron una investigación por el hecho punible de daño ambiental. Aquellos componentes encontrados fueron trasladados a Asunción y resguardados para una supuesta investigación, pero nunca más se supo nada nuevo. Los objetos caídos esa vez eran tanques que pesaban alrededor de 7 kilos cada uno.

El experto en astronomía también citó otro caso ocurrido en el país africano Costa de Marfil, donde cayeron estructuras metálicas mucho más grandes, de un cohete chino igual al que actualmente se precipita hacia la tierra.

Masloff explicó que las posibilidades de que partes del cohete caigan sobre personas existen, pero son extremadamente bajas.

Con respecto al caso actual, el astrónomo explicó que China lanzó un cohete en una sola etapa y con un solo impulso, en su afán de avanzar en su propia carrera espacial y desarrollar su tecnología, pues están construyendo una estación espacial.

Este cohete lanzado se llama Long March 5B y es el cohete de mayor capacidad que tienen. Fue lanzado a fines de abril, conteniendo como carga el núcleo central de la Estación Espacial China nueva.

Los estudiosos de la astronomía estiman que el cohete chino lanzado reingresaría a la atmósfera terrestre este fin de semana.

Con información de ABC Color.

DL-CP