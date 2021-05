Se utilizarán para completar el esquema de vacunación.

Esta mañana llegó al Centro de logística de distribución de medicamentos de Central Argentino una nueva entrega de vacunas Sinopharm contra el COVID 19. En total ingresaron al sistema de frío provincial de Misiones 25.200 vacunas multidosis, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación Nacional contra el coronavirus Covid-19.

Las mismas serán para completar esquemas de vacunación en Misiones.

Más de 90 mil dosis en adultos

Misiones avanza en el plan específico de vacunación contra el coronavirus Covid-19 progresivamente, cumplimentando las etapas, según detalló el jefe del Programa de Inmunización del Ministerio de Salud de la provincia, Roberto Lima, quien brindó un amplio panorama de cómo se desarrolla el programa a medida que se reciben las vacunas que envía el Gobierno nacional y se distribuyen en toda la provincia, avanzando principalmente en los denominados grupos de riesgo y aquellos trabajadores considerados personal estratégico.

Destacó Lima, en diálogo con Radio Libertad, que en este momento se está cumplimentando la etapa indicadas en las personas adultas, mayores de 60 años que junto con el personal de salud “fueron las poblaciones determinadas para la vacunación dada la incidencia de la enfermedad en esos grupos etarios, estamos con más de 90 mil dosis aplicadas en los adultos mayores y, según las estadísticas que tenemos prevista, tenemos que vacunar alrededor de 120 mil así que todavía están faltando”, recordando que la vacunación es optativa, “cada persona decide si vacunarse o no pero la estrategia del plan de vacunación es poder darle prioridad a estas personas”.

Agregó respecto a este grupo etario que se le indica a la población que “todo aquel adulto mayor de 60 años que todavía no recibió la vacunación se acerque al punto de vacunación más cercano a su domicilio, como el Polideportivo Finito Gehrmann o el Multicultural La Costanera en Posadas para ver como propiciamos el espacio para convocar a la vacunación a aquellos que no pudieron acceder a través del programa Alegramed”. También lo pueden hacer los misioneros de toda la provincia que se acerquen a los vacunatorios y pidan asistencia para propiciar la vacunación.

Personal estratégico

El jefe del Programa de Inmunización destacó que el personal estratégico recibe tratamiento especial debido a un convenio que considera al personal docente como grupo de riesgo especifico, “ya se hizo un porcentaje importante de la primer dosis y también se comenzó con la Sinopharm para la segunda dosis, las listas están en manos del Consejo de Educación que son quienes convocan y dan los turnos a los docentes».

Roberto Lima

Respecto al personal de salud, Lima comentó que el estimativo a vacunar era de 12 mil entre los sectores público y privado que “se extendió mucho más porque también se hizo extensivo al personal tercerizado, como limpieza, maestranza, cocina y ya tenemos más de 26 mil dosis aplicadas que a medida que van cumplimentando el tiempo para la segunda dosis también se aplica”.

En lo que hace a la conducta de quienes están vacunados, el profesional destacó que es importante aclarar que “la vacunación impide la forma grave de la enfermedad no evita el contagio, que la población este sabiendo bien que por más que se vacune debemos seguir con las normas de bioseguridad, lavarnos las manos, distanciamiento social, usar el barbijo para no contagiarnos, porque la vacuna va a evitar las formas graves, no evita el contagio”.

Respecto a los números que publica el Gobierno nacional en el Monitos Público de Vacunas el responsable del programa en la provincia dijo que “hay que hacer un análisis cualitativo respecto a la situación porque ahí dice la cantidad de vacunas que llegaron y hay que entender el proceso. Las vacunas llegan a Misiones, nos aseguramos que la cadena de frio sea la correcta, hay una trazabilidad, se cuentan y van a los depósitos, después se distribuyen y hay un tiempo determinado en que las vacunas lleguen a los vacunatorios con un promedio de 48 horas. Recibimos el lunes, en el Monitor Público dice que Misiones recibió 249.000 dosis, pero hay que ver cuántas de esas dosis están distribuidas y cuales están en proceso de aplicación, el dato recién es comparable cuando la persona se vacuno y se ingres ése dato al sistema”, puntualizando que “estamos en un promedio estimado en el Finito Gehrmann, a través de Alegramed de 1.500 dosis diarias, en el resto de la provincia varía según la demanda, va variando”.

LD-