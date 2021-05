Masters de Madrid: dura derrota de Schwartzman con Karatsev en su debut

Diego Schwartzman perdió en su debut del Masters de Madrid. No fue el estreno esperado para el Peque en la segunda ronda del torneo, cayó por 2-6, 6-4 y 6-1 ante el ruso Aslan Karatsev, número 27° del mundo, y se despidió de uno de los torneos más importantes de la gira de polvo de ladrillo que concluirá con Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada de tenis.

“Estaba en dominio del partido y hacía lo que tenía que hacer, que era cambiar las alturas y jugar con muchos primeros saques. Venía 6-2 y 2-0, él cometía muchos errores de fondo. Después de ahí empezó a mejorar y el partido se puso parejo. Desde la mitad del segundo set su nivel fue muy superior al mío”, analizó el Peque una vez que terminó el partido que se disputó en la cancha 3.

Karatsev, que se encuentra en la posición número 5 en la Carrera de Campeones del circuito ATP que se jugará a finales de año en Turín, ya había sido el verdugo del tenista argentino en el Abierto de Australia. En aquella ocasión, el ruso lo superó en la tercera ronda del primer Grand Slam del 2021. Fue la quinta victoria ante un top 10 en lo que va del año para él.

“No estoy jugando mi mejor tenis, dejo jugar al otro, pero la realidad es que ante cada pelota floja me vuelve un winner. Tampoco estoy teniendo mucha suerte con los sorteos, salgo adelantado y me toca contra jugadores que son los mejores del año, eso me perjudica porque vienen con más ritmo”, analizó Schwartzman en diálogo con la prensa.

“Hoy Karatsev empezó a jugar mejor y, como me pasó en Australia, yo no podía hacer demasiado: muchos aces, muchos saques ganadores, muchos winners. Intenté pero desde la mitad del segundo set fue muy superior, está de racha y con mucha confianza”, agregó el Peque, que se ubica en el noveno puesto del ranking ATP.

Es importante recordar que el comienzo de Schwartzman en la gira sobre polvo de ladrillo no fue el esperado: cayó en su debut en Montecarlo ante el noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-3, y luego alcanzó los cuartos de final en el ATP de Barcelona. En dicha instancia no pudo superar al español Carreño Busta, que le ganó en tres sets.

¿Cómo sigue el calendario para la mejor raqueta del tenis argentino? Primero buscará superarse en el Masters de Roma, para luego disputar el torneo en Lyon, que será la antesala de volver a pisar Roland Garros, escenario donde el año pasado alcanzó las semifinales.

“Hoy no estoy en mi mejor nivel y así no puedo aspirar a una final de Roma o semifinales de Roland Garros. En Barcelona jugué bien, tenía que haber llegado a semifinales. No puedo encontrar el ritmo y para mí es muy importante. Eso se traslada al juego y en los momentos importantes no estoy tomando buenas decisiones”, concluyó el Peque.

