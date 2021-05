Salud y economía: Carlos Arce aseguró que el sistema binario de Misiones para transitar el primer año de la pandemia con resultados favorables

El vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce, visitó los estudios de Misiones Online e hizo un recorrido por el panorama actual en medio del segundo brote de coronavirus que azota a la provincia de Buenos Aires.

“Estamos enfocados en la gestión, antes y durante y después de las elecciones. Pensamos en la salud, la economía y nuestra provincia ha dado muestras de tener una fortaleza en todo eso”, dijo Carlos Arce.

Al hablar sobre el rebrote de coronavirus en Argentina, dijo que Misiones está en una meseta equilibrada y que la situación epidemiológica está siendo controlada. “Estamos con una situación equilibrada, seguimos teniendo un amesetamiento de casos pero estamos alrededor de 3 estados brasileños, Paraguay y Corrientes con más de 3 millones de contagios y esto nos preocupa”, alertó.

Respecto a los resultados sanitarios y los número económicos de Misiones en el primer año de pandemia dijo que “siempre se habló de la clásica dicotomía salud economía pero los dos tiene que ir en un sistema binario y Misiones ha tenido buenos resultados sanitarios y económicos”.

Sobre las medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno Nacional y que por la situación sanitaria de la provincia no fue necesario tomarlas dijo que “las restricciones son focalizadas, no se puede aplicar en forma homogénea por fases”.

Preparar el sistema de salud

La preocupación que hoy mantiene en vilo a las provincias es la ocupación de camas de Terapia Intensiva, en donde algunas ya registran más de un 90%. En la provincia de Misiones se reforzó la cantidad de camas en los hospitales públicos y privados para estar preparados ante la llegada de un rebrote de contagios.

Misiones contaba con 104 camas de Terapia Intensiva y hoy cuenta con 185 mientras se siguen sumando más en los centros de salud de cada región de la provincia. Mientras que la cantidad de camas en hospitales públicos en marzo del año pasado era de 1616, hoy son 2014 camas. En cuanto a las camas con respiradores, al principio de la pandemia habían 77 y ahora la provincia cuenta con 158. Las camas con gases medicinales pasaron de 416 a 604.

“Es una gran preocupación que tiene el Gobierno provincial porque tenemos que estar preparados porque este rebrote puede venir en 15 o 20 días a Misiones. Tenemos que redoblar lo que hicimos y eso se debe a un sistema de salud que viene preparándose hace muchos años, el Gobierno tiene un sistema de salud con mucha capacidad e infraestructura y recursos humanos”, indicó Carlos Arce.

“Tenemos una cantidad de 320 camas disponibles de UTI con recursos y equipamiento, lo que vimos en Oberá con el gobernador es un equipamiento de primer nivel, es la primera terapia pública del país que tiene camas de cuidado intensivo para hiperobesos, tiene sistema de intubación, tiene el comando del tele diagnóstico”, agregó

La economía misionera en la pandemia

Misiones se enfrentó a uno de los peores años sanitarios y económicos del país, pero los números que consiguió durante el 2020, la dejó como una de las provincias que mejor atravesó el primer año de pandemia.

El dinero que habitualmente se iba a otros países por el intenso comercio fronterizo, esta vez se quedó del lado argentino, circulando y fomentando la actividad económica.

“La política del gobierno es muy clara, apoyar a la producción misionera. Lo que pasó tiene que ver gran parte con el cierre de fronteras porque la industria y el comercio, ha dejado más de 10 mil millones de pesos en diferencia interanual en nuestra provincia. Hace 2 años los comercios cerraban a montones y hoy este dinero que circula en la provincia es inyectado en las ciudades fronterizas y por eso vamos a seguir luchando no solo por dentro sino hacia fuera para que nos reconozcan”, expresó Carlos Arce.

“Todo ha funcionado, el té, la yerba. Los 750 millones que se exportaron de hoja verde, 250 millones de yerba canchada, se exportaron sólo 31 millones lo cual significa que tenemos un espacio para la producción, está en el plan del Gobierno disminuir la importación de yerba canchada, por el aumento del consumo. El té lo único que sufrió es un retraso en la exportación pero se cumplió. El té ha aumentado casi un 70% su valor y la yerba un 90%

Elecciones en pandemia

A un mes de las elecciones legislativas en la provincia de Misiones, el Gobierno no espera fechas y continúa fortaleciendo el sistema de salud y los sectores productivos.

“Estamos enfocados en la gestión, antes, durante y después de las elecciones, creo que si pensás en la salud, la economía, nuestras provincia ha dado muestras de tener un fortaleza en todo eso. Tiene que ver con la necesidad y no con la fecha, y tiene que ver con el espíritu de nuestro conductor, el ingeniero Carlos Rovira, que nos dijo primero Misiones y cuidar a los misioneros eso puede ser en cualquier mes, no tiene fecha”, indicó.

El día después de la pandemia

El Vicegobernador aportó su mirada de médico para mirar hacia el futuro y avecinar las consecuencias que dejará la pandemia de coronavirus.

“Estoy preocupado porque esta pandemia ha retrasado las consultas, los controles de las enfermedades crónicas no transmisibles, hay gente que va a llegar más tardíamente al diagnóstico. Hay un párate en los controles que tiene la gente y lo vamos a ver en un periodo posterior, hoy me preocupa que la salud integral no esté atendida como debe”, expresó Arce.

Además agregó que, “esta pandemia la vamos a ver en un par de años, ver el daño real que ha causado pero la fortaleza de Misiones de pensar siempre a futuro, tener medidas precoces y pensar en el futuro”.

“De acá salimos mejorados en nivel salud, en la virtualidad que antes no teníamos. Creo que algo que no ha incorporado esta pandemia es la solidaridad, hay que ser solidarios, si uno está vacunado hay que cuidarse para contagiar al otro, la pandemia nos va dejar muchas enseñanzas, espero que la gente entienda que sin salud no podes hacer nada”.

El cuidado del misionero

“El Gobernador ha tenido una visión precoz en las medidas, leyes y decretos pero también tiene que ver con el comportamiento de la sociedad misionera que la mayoría ha cumplido y con el compromiso de la sociedad”, dijo Carlos Arce.

Además volvió a insistir en que, “para evitar que esta enfermedad haga daños hay tres estrategias, cumplir los protocolos, hisopado y aislado pero también la inmunización para llegar a la inmunidad rebaño con más de 70 % de la población vacunada.

Misiones ya lleva aplicas 173.715 dosis de vacunas contra el coronavirus, pero “la gente no se tiene que relajarse porque el principal objetivo de la vacuna es disminuir la letalidad”, dijo el Vicegobernador.

Sobre la reciente noticia de liberar la patente de las vacunas expresó que, “eso es bueno porque solidariza, estamos de acuerdo que la demanda mundial supera la oferta y con justa razón en muchos países no hay una distribución equitativa”.

El mensaje de Carlos Arce a los misioneros

“Sigamos cuidándonos, no nos relajemos, hay que actuar como siempre. Tenemos una fortaleza sanitaria, un escudo sanitario, hemos tomado medidas muy precoces como el uso del barbijo que cuando el mundo lo dudaba acá fue ley. Y para que este segundo rebrote no nos llegue la gente tiene que seguir respetando el protocolo”.

SL-EP