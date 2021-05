Esteban Andrada rompió el silencio desde Ecuador: “Mi mujer salió a hablar y tal vez fue chocante”

Esteban Andrada el arquero de Boca se encuentra varado tras haber dado positivo en coronavirus. Fue hisopado esta mañana y espera poder volver a la Argentina cuanto antes.

“Desde el consulado se comunicaron con mi familia y le dieron tranquilidad. Ayer me escribió Riquelme y el Chelo, hoy me llamaron Bermúdez y Cascini”. Esteban Andrada habló desde Ecuador donde se encuentra aislado y trató de calmar las aguas. Dijo que se encuentra muy bien y es optimista para esperar el tiempo que sea necesario hasta que su hisopado dé negativo.

“Mi nena me dice ‘papá me dijiste dos días’… pero están más tranquilos ellos ahora. Se pudieron comunicar con la gente de Boca, y mi mujer, cuando no sabía, nada salió a hablar y tal vez fue chocante”, afirmó el futbolista en relación a las publicaciones que hizo su esposa. “Desde el consulado ya hablaron con ella, hay que entender la situación”, calmó el arquero del seleccionado argentino.

Su mujer, Nerina Galasso, salió con los tapones de punta en las últimas horas. “Me da vergüenza el manejo que tuvo la institución. Tengo más comunicación con el presidente de Lanús que con el presidente de Boca. Ellos lo sacaron del país, ahora que lo traigan”, dijo.

En diálogo con TyC Sports, Galasso señaló que su Andrada “está muy preocupado y angustiado por la situación” y reveló que no saben cómo se va a resolver. Admitió que están hablando con el cónsul en Ecuador para tratar de conseguir un avión sanitario que lo traiga al país.

Pero el inconveniente es otro: Boca aseguró en comunicado que ofreció la posibilidad de repatriar al arquero a través de un vuelo seguro, pero que el ministerio de Salud no aprobó esta chance. Y en Ecuador no lo dejan salir hasta que no dé negativo en su hisopado o bien pasen 14 días de aislamiento.

Boca Juniors aclaró que puso un avión sanitario a disposición de su arquero. Tras distintas quejas y versiones que circularon, una vez que el resto de la delegación boquense regresó de Ecuador, Boca explicó las razones por las que Andrada se quedó en Guayaquil.

Parte del texto del comunicado es el siguiente: «Con relación a la situación del arquero Esteban Andrada, Boca Juniors informa que el jugador se sometió a un test PCR el viernes previo al partido con Lanús, cuyo resultado fue negativo y, tal como lo exigen los protocolos de Conmebol, el domingo tras el compromiso por el torneo local y previo a la partida del vuelo, toda la delegación volvió a someterse a los hisopados obligatorios”.

(TN)

LB-CP