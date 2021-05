Joven estudiante sin cobertura social solicita ayuda para recaudar fondos para una cirugía oftalmológica

Florencia Vega es una joven universitaria que padece de una discapacidad visual llamada Queratocono y requiere de una intervención quirúrgica del ojo derecho para el implante de anillos corneales y un trasplante de córnea para el ojo izquierdo. El próximo 9 de mayo se llevará adelante la venta de pollo con mandioca para recaudar fondos.

La estudiante de Lengua y Literatura relató a Misiones Online que “desde el 2015 comencé a usar lentes de contactos rígidos, sin embargo el año pasado debía encargar unos nuevos así qué, hace 7 meses decidí cambiar de oftalmólogo para que me realice el pedido de los lentes, en la óptica me aconsejaron hacerme una topografía para asegurar si era recomendable seguir usándolos o pasar a una operación, por ello me acerco a la obra social para que me orienten algún especialista para estos casos, ellos me envían a L.N Alem donde específicamente en octubre, me realizaron estudios para luego programar dicha cirugía la cual el IPS respaldaba los estudios y casi todo el porcentaje de la operación la cual debía ser autorizado, más dada la circunstancia, no pude continuar con la misma, estuvimos con cuarentena, el titular de la obra social que es mi padre fallece en diciembre. Ante esto, al cumplir con la cuarentena, vuelvo a llevar los papeles del presupuesto de la cirugía, me avisan que sería derivada a Bs. As para principios de enero, mediado del mismo mes (mi madre, hermana y yo) nos quedamos sin el beneficio, esa es la razón por la que aún no pude operarme. Una semana después de comenzar las clases en abril, me doy cuenta que siquiera con lentes podía leer, asistí a un turno el 21/04 nos dijeron un presupuesto aproximado diferente al que nos habían dado el año pasado, nos mencionaron que mayo volvería a aumentar su valor” .

Por ese motivo, la joven decidió realizar ventas de pollo con mandioca para este domingo 09/05 a $550 con el pedido de la misma se elige un número para participar del sorteo de una tarta de fruta de @tuumomentodulcee.

Los pedidos se realizan a través del número 3764 -713971 y se podrán acercar a retirar en Chacra 134 Av. Martín Fierro 6818. Luego seguiremos publicando en las redes sociales las próximas ventas.

Miriam Gimenez-EP