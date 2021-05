El ministro de Hacienda Adolfo Safrán anticipó que es inminente la puesta en marcha de un nuevo programa Ahora con reintegros de 35%

El ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, analizó en los estudios de Misiones Online TV la situación de la economía provincial y nacional en el actual escenario de pandemia. Destacó el buen desempeño de la industria y el comercio, además de la buena recaudación impositiva favorecida por el cierre de las fronteras. Adelantó la inminente puesta en funcionamiento de un nuevo programa Ahora con un reintegro de 35%,detalló los trabajos en los que avanza Misiones para comercializar bonos de carbono y desarrollar las economías del conocimiento.

El funcionario adelantó que el nuevo Ahora Misiones, con un aporte económico de la Nación, operaría los lunes, martes y miércoles y ofrecería la posibilidad de financiar la compra en 12 cuotas sin intereses, con un reintegro de 35%. Explicó que operaría con rubros específicos como cubiertas de automóviles, repuestos de autos y motos, juguetes, regalos, artículos para el hogar, electrodomésticos, electrónica y materiales de construcción.Comenzaría a regir a partir de julio y tendría vigencia de un año. Aclaró que solamente entrarían los productos nacionales.

En un análisis de la actual situación de la economía, Safrán destacó que a nivel provincial hay un buen escenario económico, “gran parte de las industrias están trabajando con un buen nivel de producción y de empleo aunque hay sectores a los que la pandemia afectó seriamente y les cuesta recuperarse. En Puerto Iguazú el turismo había mostrado niveles de recuperación y con esta segunda ola, los turistas dejaron de venir, con lo cual le cuenta tomar vuelo.Pero en general, cuando se mira la actividad industrial, comercial, los sectores agropecuarios, servicios y comercio, vemos buenos indicadores, a contramano de lo que ocurre en otras latitudes, en Misiones tenemos un comportamiento atípico, la pandemia hizo que la actividad económica se recuperara”, afirmó.

Los motivos del crecimiento de la economía provincial, para el ministro, se puede resumir en tres factores, “uno de las fronteras cerradas que sin dudas ayudo a que el circulante quede dentro de la provincia, en segundo lugar la gran cantidad de programas que implemento el Gobierno, los programas Ahora ayudaron a sostener y activar la economía. Hay muchos programas que se ejecutan a través de distintos organismos, Ministerio del Agro, Ministerio de Industria, IFAI, Agricultura Familiar que también son resortes que permiten motivar la actividad económica local y en tercer lugar Misiones tiene muchas actividades que son esenciales, en lo que se considera en pandemia actividades esenciales que pudieron trabajar el año pasado y este año con lo que se logró sostener un nivel de actividad muy bueno”.

También destacó aspectos positivos del panorama económico nacional. “La recaudación impositiva, que es un termómetro de la actividad económica, a nivel nacionaltanto en marzo como abril mostró un nivel de recuperación por encima de la inflación.Abril muestra un 7% de recuperación respecto de abril de 2019 con crecimiento sostenido, muestra que a pesar de la pandemia la economía argentina se recupera.La única variable que está complicando es la inflación que achica los márgenes de compra, los márgenes de ganancias de las empresas y erosiona el poder adquisitivo”, resumió.

Agregó que era de prever que la inflación se acelerara por la mayor emisión de dinero del año pasado, necesaria para financiar los programas de asistencia a empresas y personas durante la cuarentena más estricta, que se trasladó a la inflación. “Una política monetaria expansiva del año pasado para sostener la actividad económica se ve ahora en los niveles de inflación”, dijo.

De cara al mediano plazo,Safrán estimó que no habrá mayores sobresaltos en la medida en que no se desmadre la pandemia. “La pandemia es la que va a determinar el rumbo de la economía, esta segunda ola, una posible tercera ola.El ritmo de vacunación es un factor que va a ayudar a que la economía se mantenga. Hasta ahora todo muestra que no hay sobresaltos, no con la recuperación que uno quisiera pero sí se puede esperar una cierta recuperación de la economía”, analizó.

Sobre el panorama internacional indicó que se está viendo en los países productores una mayor apertura en la provisión de vacunas, el otorgamiento de licencias para que se produzca en otros países y también “los anuncios que hizo el presidente de Estados Unidos (EUA), JoeBiden que marcó un cambio en el rumbo de la política económica de EUA que va a tener un buen impacto en la economía mundial. Una política proactiva de la principal potencia del mundo que va a generar un “efecto derrame”(aunque luego cuestionó el término ‘derrame’) va a arrastrar al resto de las economías y generar una mayor demanda. También ese discurso de Biden trae expectativas positivas. Hay que entender que los demócratas son de esa posición, de darle un rol más activo al Estado para cuidar a los ciudadanos”, señaló.

Ahora Misiones potenciado

Al abordar la temática de los Programas Ahora, comentó Safrán que vienen trabajando con los ministros provinciales y los funcionarios de Nación para buscar alternativas que permitan paliar las asimetrías de frontera, más aún luego del veto presidencial al artículo del Presupuesto Nacional que habilitaba al Ejecutivo nacional a crear áreas aduaneras especiales en zonas limítrofes.

“Nación entiende que hay que hacer algo con la economía fronteriza, que Misiones tiene una particularidad que no tienen otras provincias, puede haber una localidad de Formosa, una localidad en Salta pero no una provincia entera que sea fronteriza como Misiones y en el marco de la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pymes se quiere poner en marcha un Ahora Misiones nacional potenciado”.

Explicó que sería un Ahora Misiones “como lo conocemos, que operaría también los lunes martes y miércoles con la posibilidad de compra en 12 cuotas sin intereses, pero en vez de tener un 20 por ciento de reintegro tendría un 35 por ciento de reintegro con las tarjetas de los bancos adheridos. Esto funcionaría para algunos rubros como cubiertas de automóviles, repuestos de autos y motos, juguetes, regalos artículos para el hogar, electrodomésticos, electrónica y materiales de construcción”, comenzaría a regir a partir de julio y tendría vigencia de un año. Aclaró que solamente entrarían los productos nacionales.

Sobre la recaudación impositiva provincial el funcionario dijo que viene bien con un incremento superior al 120 por ciento, no por una mayor presión impositivasino como resultado del crecimiento de la actividad económica.“Todas las localidades fronterizas, excepto Iguazú, tuvieron un crecimiento de sus ventas.Tomando las declaraciones de ingresos Brutos de los comercios, sus ventas crecieron en 80-90 por ciento interanual respecto al año pasado y en el resto de la provincia también se da un crecimiento importante”, dijo.

Criptomonedas

Consultado sobre la alternativa de las criptomonedas, el ministro de Hacienda comentó que se está trabajando en varias líneas: “la más importante es la de los Créditos de Carbono con un grupo interdisciplinario muy amplio donde está el ministerio de Cambio Climático, el equipo del Instituto de Crédito Misiones, de la Agencia Tributaria y otros profesionales y estamos trabajando en lo que misiones debe hacer para poder certificar la captura de carbono en determinado territorio de la provincia, en especial terrenos fiscales y luego se puedan vender en los Estados Unidos y Europa como política de las empresas en cumplimiento a lo que fue el Protocolo de Kioto y el Pacto de Paris”.

Agregó que “dentro de ese marco venimos trabajando con empresas interesadas en los Bonos de Carbono de la provincia dentro de norma legales y por políticas de responsabilidad social, con las posible certificadora que son como los auditores que certifican que alguien factura una parcela de misiones capta carbono y oxígeno que tienen un valor en el mercado en especial en EUA y Europa”.

Economía del conocimiento

Respecto a la apuesta que está haciendo Misiones al desarrollo de las economías del conocimiento, mencionó la reciente creación de la Subsecretaria de Silicon Misiones y la Subsecretaría de Biotecnología “para que tengan velocidad de manejo en dar respuesta rápida a las políticas que se están llevando a cabo. En el caso de Silicon orientado a todo lo que es el Polo TIC, el Parque Industrial un espacio marker, apuntar a generar valor agregado”

