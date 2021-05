La actitud de Eden Hazard que enfureció a los hinchas del Real Madrid tras la eliminación ante Chelsea en las semifinales de la Champions League 2020/2021

Este miércoles, el Real Madrid cayó por 2 a 0 ante el Chelsea y las cámaras enfocaron a Eden Hazard, jugador del Merengue, riéndose luego de la eliminación del club español en semifinales de la UEFA Champions League.

Luego de que finalice el partido de vuelta de las semis de la Champions en el estadio Stamford Bridge, el jugador del Real Madrid, Ede Hazard, realizó un gesto que desató la bronca de los fans del equipo perdedor. El exChelsea fue captado por las cámaras bromeando con un excompañero del conjunto inglés.



Consumada la dura derrota de los madrileños, la televisión le enfocó al belga Eden Hazard riéndose a las carcajadas con algunos de sus excompañeros en el momento en el que intercambiaban camisetas. Esa secuencia hizo enloquecer a los madridistas que de inmediato pidieron la cabeza del delantero por el cual el club desembolsó casi USD 125 millones en 2019 y aún no ha rendido.

Por tal motivo, la redes sociales estallaron por la furia de los hinchas del Real: “Lo siento, no puedo ver a Modric y Fede (Valverde) sufriendo, este último jugando con jeringas para dar lo mejor de sí en el partido vs Liverpool, y luego ver a Hazard de risas después de estar de vacaciones toda la temporada completa… no me pidan paciencia ni ilusión. Lo siento!”, comentó un usuario en Twitter, mientras que otro expresó: “Sinvergüenza … Se tiene que ir hoy”.

En el partido de vuelta de las semifinales, los goles del Chelsea fueron de Timo Werner, de cabeza, y Mason Mount. Por ende, el conjunto inglés le ganó 2-0 al Merengue, en Stamford Bridge, y se las verá contra Manchester City en Estambul, Turquía.

#Deportes Chelsea venció al Real Madrid y enfrentará al Manchester City en la final de la Champions Leaguehttps://t.co/beE94RG372 pic.twitter.com/X5bI38ap6J — misionesonline.net (@misionesonline) May 5, 2021

FUENTE: Infobae.

