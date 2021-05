Los pilotos comienzan a palpitar el arribo del Campeonato del Misionero de Pista a Oberá  

Más cerca del fin de semana ya se comienza a vivir la previa de la segunda fecha del 44° Campeonato del Misionero de Automovilismo en Pista (fiscalizado por la FeMAD) que se correrá en el autódromo Ciudad de Oberá este domingo. Los protagonistas de cada una de las categorías ultiman detalles para brindarse a pleno como fue en la primera en Posadas, en el TC4000 Misionero, “dos pesos pesados” y siempre candidatos anticipan lo suyo, se trata de Julio César Benitez (último ganador) y Santiago Viana (actual subcampeón de la categoría) y buscará dar pelea, con ese gustito a revancha luego de la primera de la temporada.

Así también en cada una de las categorías lo viven los equipos como pilotos están trabajando con todos los detalles y de a poco ya se preparan para arribar a la capital del monte por primera vez en esta temporada luego del 2019.

Julio César Benitez contó en esta previa de la competencia: “el auto ya está listo, está repasado y en condiciones, el equipo está llegando el sábado por la mañana. Estamos listos, la perspectivas es tratar de sumar puntos porque ya aseguramos una victoria” apuntó el reconocido “Bananita” quien ya tiene un festejo adentro en su haber en el campeonato 2021 y seguro será un rival a vencer como es habitual.

“Oberá es un circuito que está en buenas condiciones, es diferente el trazado a Posadas y el objetivo principal es tener un buen funcionamiento y si puedo ganar mejor, pero lo principal será sumar buenos puntos estando entre los tres primeros” concluyó el oriundo de Corrientes y radicado hace mucho tiempo en Misiones.

Benitez tiene la estructura de su equipo radicado en la provincia de Chaco, en la localidad de Machagay y ya se apronta a viajar en las próximas horas. En Posadas compartió su box con el chaqueño Julio López que para estas horas evalúa su participación por cuestiones personales, de todos modos.

La disputa del TC4000 Misionero con tiempos ajustados y la variante en los puestos dará que hablar nuevamente como es habitual y Santiago Viana, es siempre uno de los candidatos por su crecimiento deportivo en las temporadas.

Así el piloto del Norte Racing anticipó: “Todo el equipo (Hugo Chaves, Walter Rodriguez y Diego Torcasso) está contento con el funcionamiento, solo que no jugó una mala pasada los frenos. Hicimos un repaso en eso, además en la parte motriz y chasis porque es otro el circuito. En si te puedo decir que quiero ir a ganar, pero puedo pasar algún percanse y te puede dejar con las manos vacias como en Posadas, así que iré de a poco pero siempre con el objetivo de ser competitivo. Buscaré el funcionamiento ideal y demostrar que tenemos que tenemos para estar arriba y lo capaz que es el equipo” dijo el oriundo de Puerto Iguazú.

Adelantó: “Vamos a tener mejoras a Oberá sobre todo en la parte de chasis y si realmente funciona o no en el circuito, con ganas de que ellegue el fin de semana y que el público lo pueda disfrutar desde el streaming que tuvo una gran repercusión no solamente en Misiones, sino en todo el mundo y que mis seguidores del Norte Racing estén expectantes que vamos a dar todo y se verá un lindo espectáculo”

El TC4000 Misionero no disminuirá con el número de participantes porque en la apertura de las pre inscripciones, la novedad pasa confirmó su presencia, Alfredo Wiebel quien fuera protagonista en la categoría desde 2018. El piloto de Puerto Iguazú estuvo compitiendo en uno de los regionales más importantes de Buenos Aires, en el Procar 4000, evaluó la posibilidad de sumarse y finalmente oficializó estar en el Premio Julio Cambacho López en Oberá con la Chevy número 33.

Otra aparición será en el TC4000 Misionero, sería la de Jonathan Rasmusen estuvo probando su Ford en el autódromo de Oberá este fin de semana y dirá presente como también el posadeño Carlos Codermatz.

Por su parte, en Copa Fiat 1.4, ya se conoció que el varias veces campeón del Karting, Martín Correa Alvez sería una de las caras nuevas de los fititos: “quedé sorprendido con lo que vi via streaming en la primera fecha, y decidí sumarme. La categoría está muy competitiva y me dieron muchas ganas de subir. Los chicos de la categoría, lo que están haciendo un gran trabajo y eso también me motivó. Tuve la suerte de comprar un auto impecable, creo que está diez puntos, y buscaremos ser protagonistas. No sé cuánto podremos desarrollar el auto, pero vamos confiados. La idea es hacer todo el campeonato» dijo quien contará con la motorización del Rosa Competición y la atención del DRS Competición.

El Turismo Pista Clase 1 que fue récord en Posadas con 18 pilotos, tendrá el debut de Alejandro Baez que adelantó que “contó quien es sobrino del múltiple campeón, Jorge Baez. Además, anticipó su regreso, Nazareno Da Cruz quien fuera campeón de la Copa Fiat 1.4 y tuviera experiencia en la categoría.

En el Turismo Pista Clase 3, adelantan en el Mattive Racing desde Oberá que estará debutando el más joven de la familia, se trata de Valentino Mattive (15 años) después de intentas pruebas y consejos de su padre en el autódromo obereño.

De esta manera, ya se comienza a palpitar lo que será una nueva competencia con las cuatro categorías. La expectativa es grande porque aún continúan habilitadas las pre inscripciones (obligatorias para el ingreso por protocolo) y podrían haber más novedades en las próximas horas.

Recordemos que se continua con el protocolo sanitario y la competencia será sin público, los seguidores podrá seguir las alternativas Straming oficial de la FeMAD en el canal de youtube de Nitro Deportes en la jornada del domingo.

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) informa que se encuentran habilitado el link para las pre inscripciones de la segunda fecha Campeonato Misionero de Pista 2021 que se disputará en Oberá este domingo. Se recuerda la pre inscripción es indispensable y recomienda hacerlo con la mayor anticipación posible por cuestiones organizativas.

Pasos para la pre inscripción y protocolo

El Piloto deberá ingresar en el formulario de inscripción los datos propios y también de los integrantes del equipos (4 Personas) ya que al ingresar al autódromo se realizara el control correspondiente con el protocolo vigente covid-19. (PILOTO MÁS 4 PERSONAS).

Las personas que no estén registradas no podrán ingresar.

Pedimos la colaboración de todos en registrarnos, en cuidarnos y mantener el distanciamiento social y usos de tapabocas obligatorio. Para que podamos seguir adelante con las fechas programadas, muchas gracias.

#Deportes El ministro de deportes pidió paciencia a los clubes misioneros y solicitó a los deportistas respetar los protocoloshttps://t.co/GZZDWy4Bz3 @Hectorjcorti pic.twitter.com/Impz2qNq59 — misionesonline.net (@misionesonline) May 5, 2021

AR-CP