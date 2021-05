Copa Libertadores 2021: el partido entre River ante Independiente Santa Fe se jugará en Asunción el jueves a las 21:00

Al no tener garantizada la seguridad en Armenia para que el juego por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se lleve adelante, el River canceló el vuelo y la Conmebol decidió que el partido se lleve adelante en Asunción este jueves a las 21:00.

Colombia atraviesa protestas contra el proyecto gubernamental de reforma tributaria, ya retirado del Congreso, y este suceso dejó en el país sudamericano, un saldo de 19 muertos, 846 heridos, alerta militar en buena parte del territorio nacional y a la administración de Iván Duque sin ministro de Hacienda, por la renuncia de Alberto Carrasquilla, mientras los organizadores del paro subieron ahora las exigencias de sus reclamos. Por tal motivo, el partido se canceló y no se desarrollará en tierras colombianas.

Finalmente, la Conmebol decidió que el encuentro entre River e Independiente Santa Fe se lleve adelante en el estadio La Olla ubicado en Asunción, capital de Paraguay. El mismo comenzará a las 21:00.

Testimonios de jugadores colombianos de River y Boca

Los jugadores de nacionalidad colombiana, Cardona, Fabra, Villa, Campuzano, Borré, Carrascal y el ex Millonario Juanfer Quintero, hicieron publicaciones expresando su tristeza, apoyando el reclamo de sus compatriotas y pidiendo que finalice la violencia en su país.

Juanfer Quintero, ex jugador de River, expuso en sus redes sociales: “Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo…Quisiera explicar muchas emociones , pero me duele mi tierra tanto como a todos!! Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país, todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos”.

Asimimsmo, agregó: “Tengo fe que todo va mejorar para bien… y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman… (nada personal con nadie).. pero también sé que la violencia no nos lleva a ningún rumbo, solo al dolor y a crear un embudo de tristeza lleno de lágrimas y arrepentimiento…espero que todos los colombianos seamos escuchados, así esté en el otro lado del mundo encerrado y viendo noticias y sufriendo desde un teléfono… no importa los personajes».

«IMPORTAN MÁS LAS PERSONAS … que una decisión PERSONAL no afecte a miles … CONSTRUYAMOS SEÑORES NO DESTRUYAMOS !! Diálogo, comprensión, cese a la violencia y mucho AMOR !! TE AMO COLOMBIA”, culmina el mensaje de Quintero.

Por el lado de Jorge Carrascal, actual volante de River, expresó que “es momento de que abandonemos las causas que nos dividen y abracemos aquellas que nos unen, nos une el sufrimiento de un pueblo que lleva décadas en el abandono estatal, nos une el sueño por una tierra en paz, nos une la necesidad de volver a ser hermanos. Soñamos con una patria donde se respeten los derechos, las diferencias y la vida”.

En la misma línea que sus compatriotas y minutos después se sumaron Edwin Cardona y Jorman Campuzano, jugadores de Boca. «Necesitamos paz y amor #noalareformatributaria que cojones Tienen mis compatriotas colombianos”. En ese aspecto, el defensor Xeneize Frank Fabra comentó: “Un insomnio colectivo, llamado dolor de patria. Aunque esté lejos, siento lo qué pasa mi país y lo que les pasa a mis compatriotas. Hoy más que nunca necesitamos de Todos”.

