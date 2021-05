Basterra en Misiones: “Todos perdemos con el laudo porque no es un número que sea producto de una discusión racional sino de una tensión de intereses”

En el marco de la inauguración del Centro de Acopio y Acondicionamiento de Granos de la Cooperativa Agropecuaria Colonia Itatí Limitada de la localidad de Andresito, el ministro de Agricultura de la Nación Luis Basterra se refirió a la definición del precio de la materia prima de la yerba mate por laudo. Dijo que “todos perdemos con el laudo porque cualquiera sea el número no es un número que sea producto de una discusión racional sino de una tensión de intereses”

En ese sentido explicó que “El laudo lamentablemente tuvo que ser aplicado porque no hubo acuerdo y esto es producto de los defectos que tiene la normativa. Requerir que se defina por unanimidad el precio es una utopía y hace que se puedan tomar posiciones que impiden una resolución consensuada; consensuada no quiere decir unanimidad, quiere decir ponerse de acuerdo de la mejor manera posible y la opción de que alguien pueda no aceptar y que no se lleve adelante impide el consenso. Cuando se lleva el laudo hacia el gobierno nacional nunca se va a dejar satisfecho a nadie porque en realidad lo ideal es que se pongan de acuerdo quienes ocupan territorialmente el lugar de producción y de transformación, estuvimos muy cerca acá, muy cerca y lamentablemente eso no se alcanzó por lo tanto le toca al Gobierno Nacional esta decisión que la vamos a tener los próximos días porque ya necesita definirse ese valor” adelantó.

Consultado sobre si la definición del precio de la materia prima afecta a un sector en particular, el titular de la cartera de Agricultura afirmó que “todos perdemos con el laudo porque cualquiera sea el número no es un número que sea producto de una discusión racional sino de una tensión de intereses”.

Asimismo agregó que “los sistemas tienen mayor eficiencia mientras mayor cantidad de oferentes y demandantes hay, cuando esta situación no se da, empieza a haber situaciones en las que una parte tiene más poder que otra, en distintos lugares puede haber distintas relaciones de mayor poder de negociación que otra, sin dudas si hay una gran cantidad de productores no pueden definir el precio si es que hay pocos compradores, sin embargo no así si los productores se asocian, se hacen fuertes y pueden discutir el precio».

Por otro lado, el ministro insistió en la necesidad de integración entre los productores “el precio es una ecuación de que todos tienen que tratar de que sea equilibrado de acuerdo al volumen de inversión al riesgo de inversión al capital inmovilizado, es muy difícil porque hay distintos modelos entonces es ahí donde uno entiende que mientras más integrado este la cadena con productores a partir del sistema cooperativo, ahí no hay discusión porque ahí el mismo actor es el que interviene desde la base hasta la parte superior de la cadena y eso es a lo que uno debiera a aspirar, y mientras esto no ocurra, lamentablemente tiene que intervenir el Estado”.

En referencia al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) Basterra sostuvo que “ha sido justamente un espacio para tratar de dirimir esas diferencias donde se habla del valor en góndola hasta el valor de la hoja verde y por eso es que insisto en la necesidad de que se generen mecanismos. El INYM tiene un equipo técnico excepcional que hace números, que hace cálculos, está integrado de manera equilibrada entre los distintos actores y lo ideal sería que hay se dirima que cada uno capture renta de acuerdo al volumen de inversión al riesgo de inversión y que a la vez se generen mecanismos que puedan compensar los riesgos que pueda haber en cada una de ellas, sin dudas el que más riesgo corre es el productor, consecuentemente una política del sector debiera ser».

Seguro para productores misioneros

Con respecto a los productores de Yerba Mate, el funcionario nacional adelantó que “estuvimos conversando con el Ministro (del Agro) y el presidente del INYM la posibilidad de avanzar sobre determinados seguros para el productor y acompañar al productor con los seguros climáticos básicamente”.

Miriam Gimenez-EP