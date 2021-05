El Superior Tribunal de Justicia de Misiones firmó un convenio con la Secretaría de Estado de Cambio Climático

“Nuestros jueces deben entender que no es economía vs. cambio climático y cambio climático vs. economía”: de esta manera la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, agradecía el trabajo interinstitucional que se generará a partir de la firma del convenio que se realizó, este lunes 3, con la Secretaría de Estado de Cambio Climático de Misiones.

Continuando con las políticas de constante capacitación establecidas por el STJ, la titular del Poder Judicial, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori recibió al Ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, Patricio Lombardi en el Salón de Acuerdo acompañada por su par la ministra Ramona Beatríz Velazquez; la subsecretaria de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación, Silvia Kloster y la Secretaría Administrativa del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, Alejandra Barrionuevo.

Con el objetivo de articular acciones de trabajo en conjunto y trazar una agenda de capacitación para Magistrados, Funcionarios y Agentes judiciales, ambas autoridades firmaron un convenio marco que permitirá, a cada uno, en sus esferas de actuación y competencias respectivas llevar a cabo actividades de concientización e innovación que resulten de interés común para el desarrollo potencial de ambas instituciones y que contribuirá al fortalecimiento en materia de cuidado del medio ambiente y de cambio climático.

La presidente del STJ recordó la importancia de tener presente en forma constante que la provincia de Misiones “es el pulmón de Sudamérica, y en Posadas somos la capital de la capital de la Biodiversidad lo que tiene un valor sustancial que debemos defender”.

“Capacitar a nuestros jueces en materia de cambio climático y explicarles que no es un debate entre cambio climático vs. economía o economía vs. cambio climático generará el gran desafío en materia de sentencias”, destacó la magistrada.

Lombardi, por su parte, agradeció el acompañamiento del Poder Judicial en la materia ya que este convenio viene a formalizar el trabajo conjunto que vienen realizando desde que asumió al frente de la flamante cartera.

