El presidente del Parque Industrial de Innovación Christian Piatti explicó el desarrollo del proyecto de la Ruta de Hidrógeno de Misiones

El presidente del Parque Industrial de Innovación de Posadas, Christian Piatti, se refirió al proyecto de producción de hidrógeno que se está desarrollando en el predio del Parque y analizó las posibilidades de utilización del gas en el mediano y largo plazo en lo que denominó la Ruta de Hidrógeno de Misiones, además de comentar las otras iniciativas que se llevan adelante en el lugar con la impronta del desarrollo tecnológico de las industrias del conocimiento.

Explicó Piatti que la producción de hidrógeno en el Parque “es un proyecto que se inició a mediados del año pasado con un hidrolizador que ya estaba funcionando, estuvo parado y lo pusimos en marcha nuevamente la semana pasada. Comenzó a producir hidrógeno y oxígeno y el proyecto que tiene la provincia a largo plazo es generar una ruta de hidrógeno en un trabajo conjunto con la Cámara de Hidrógeno de España, más precisamente con el presidente, que nos va a ayudar a confeccionar la Ruta de Hidrógeno de Misiones”, explicó en los estudios de Misiones Online.

Detalló que la denominada Ruta de Hidrógeno es básicamente el desarrollo de todas las acciones que tiene que hacer la provincia desde ahora hasta llegar al objetivo final que puede ser movilidad a partir de hidrógeno, provisión de hidrógeno industrial o para uso domiciliario, “son tres ramas posibles que pueden trabajarse, los pasos a seguir en el corto mediano y largo plazo para llegar a esa meta”, para precisar que actualmente en el mundo “la producción de hidrógeno está en marcha hace tiempo, en Argentina hay un proyecto de una empresa privada que genera hidrógeno para mezclarlo co n gas natural”.

Al detallar el proceso que se realiza en el Parque Industrial, el funcionario precisó que “en estos primeros pasos lo que buscamos es la producción mediante hidrólisis a través del agua, lo bueno es que también se extrae oxigeno que se puede envasar para uso medicinal y el hidrógeno que es un hermoso combustible, la materia prima es agua, un agua más purificada”

Agregó en el mismo sentido que “a lo que vamos a apuntar es a la producción de hidrógeno verde como se llama en el mundo porque el hidrolizador se abastece de energía a graves de paneles solares, de una manera práctica seria tomar la energía solar y transformarla en hidrógeno, buscamos la forma de almacenarlo, captar la energía solar almacenarla en baterías y el hidrogeno en cilindros”.

El proceso de investigación que se está desarrollando actualmente respecto a lo que demande la ruta de hidrógeno en base al contexto misionero, a que objetivo llegar en el mediano y largo plazo, “pero en el corto plazo ver la posibilidad, que ya lo estamos haciendo, de mezclar el hidrógeno con gases como el butano y propano de las garrafas domiciliarias”, explicando los problemas del hidrógeno para uso domiciliario como que “la llama no se ve, no tiene color, no te das cuenta que esta prendido y no tiene olor, al mezclarlo podemos conseguir esas características para el uso domiciliario”.

Agregó que otro problema está en la distribución debido a que la del hidrógeno es una molécula muy pequeña. “La más pequeña de la tabla periódica y atraviesa las paredes del acero, si hoy la ponemos en una garrafa común domiciliaria sale, nos quedamos sin gas en minutos, así que el almacenamiento es un desafío, en el mundo está resuelto pero los costos son muy altos y estamos estudiando maneras alternativas de utilizarlo sin perderlo en el camino”.

Respecto a los demás proyectos que se desarrollan en el Parque Industrial y de Innovación, su presidente destacó, entre otros, Incubadora Proyectate y el Centro de Diseño, destinado a todos los profesionales del diseño en Misiones, “todo el que este en el mundo creativo del diseño va a tener un lugar donde utilizar la tecnología disponible para su uso”, agregando que se está avanzado en lograr apoyo internacional al Centro y usarlo como centro de capacitación oficial de las empresas privadas que ingresen al proyecto, además de realizar la demostración de sus productos, “se apunta al profesional recién egresado”.

En otro orden mencionó que dentro del Misiones Diseña, “aparte de las cuatro patas fundamentales del diseño, hay muchos talleres y laboratorios que apoyan al diseño y uno es el de realidad virtual aumentada para apoyar a los creativos del diseño, también un laboratorio de materiales innovadores, bio materiales para impresión 3D y desarrollo textil en todas las áreas”.

DL-CP