Copa de la Liga: Estudiantes le ganó a Platense 2 – 0 y Gimnasia empató con Sarmiento

Este lunes finalizó una nueva jornada en la primera división del fútbol argentino con dos partidos y se definirá todo en el cierre de la Copa de la Liga. En primera instancia Sarmiento que recibió a Gimnasia en Junín, empataron 0 – 0 y en el último partido de la jornada, Estudiantes selló su clasificación a cuartos luego de vencer 2 – 0 a Platense que de a poco se sumerge en la tabla de los promedios.

El Verde, necesitado de puntos para salir de los últimos puestos en el promedio recibió en el estadio Eva Perón a un Lobo que llegaba con chances de clasificar a los cuartos de final si ganaba este partido y el de la última fecha, pero no dependía de sí mismo. Antes de especular con otros resultados debía quedarse con los tres puntos hoy y no lo consiguió, fue un empate en 0 donde ambos crearon chances de gol, pero no tuvieron efectividad a la hora de llegar al arco. Ambos arqueros jugaron buenos partidos y fueron claves bajo los tres palos.

Tabla de posiciones, en el cierre de la Copa de la Liga:

En el José Luis Hirschi, Estudiantes recibió al Calamar en busca de los tres puntos que le permitan ingresar a los cuartos de final. En una ráfaga de cinco minutos puso el marcador a su favor y liquidó el encuentro, a los 34 Lucas Rodríguez puso el primero para el pincha después de un centro desde la derecha de Godoy. Y a los 39, todo en la primera parte, luego de un córner Noguera de cabeza pone el 2 – 0 definitivo y estiraba la ventaja.

Con la fecha 12 terminada, hay varios equipos que ya tienen un lugar asegurado en los cuartos de final y en la última se deberán definir los puestos que sobran. Entre los clasificados están Vélez que tiene asegurado el primer puesto en la zona 2 y Boca también se encuentra ya clasificado en el mismo grupo, aunque este todavía no tiene definida la posición en la cual clasifica. Pero puede darse el lujo de rotar en la próxima fecha pensando en el calendario apretado que se viene.

En la zona 2, quedan dos lugares para la instancia eliminatoria y cuatro equipos son los que pueden aún clasificar, Talleres, Unión, Independiente y Lanús.

Así quedaron los cruces en el cierre de la Copa de la Liga:

En la primera zona, también hay dos equipos que ya están clasificados, son Colón de Santa Fe y Estudiantes. El tercer y cuarto puesto también están en juego, y al igual que la otra zona son cuatro los equipos que llegan con chances de ingresar, San Lorenzo, River, Rosario Central y Racing. A la Academia y al Ciclón los separan tres puntos y deberán enfrentarse en el Cilindro de Avellaneda en la última jornada.

JD-EP