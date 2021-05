Luego de haber sido invitada a la mesaza de “Almorzando con Mirta Legrand”, la cocina más famosa de YouTube, Paulina Cocina, contó como asistió a la campeona de “MasterChef Celebrity”, Claudia Villafañe, durante su paso por la competencia culinaria.

Después de consagrarse campeona en la primera temporada de MasterChef Celebrity –programa que se transmite por Telefe-, Claudia Villafañe admitió que su arma secreta fue el diálogo constante con chefs reconocidos. Su diálogo con los especialistas de la cocina era para conseguir tips infalibles. Esto alarmó y llevó a preguntarse si la empresaria fue supervisada durante el certamen de cocina.

Entre los nombres de los especialistas de la cocina, el que más resonó fue el de Paulina Cocina, la influencer que brilla con su carisma y sus preparaciones en las redes sociales. Por lo que este mediodía, estuvo como invitada en la mesaza de Almorzando con Mirtha Legrand, donde se vio obligada a aclarar cuánto ayudó a la empresaria para que lograra imponerse en la competencia culinaria.

Al respecto, la conductora del programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, Juana Viale, indagó con respecto a la ayuda que recibió Villafañe de parte de la cocinera más famosa de YouTube, “¿Claudia te llamaba a vos para pedirte recetas?”, indagó Viale. Inmediatamente la cocinera respondió: “no sé si estoy autorizada para hablar de este tema”.

Pero su picardía no fue suficiente para sortear el tema porque entre los comensales se encontraba El Turco García, quien compitió y conoció muy bien la interna del programa.

“Mira que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar”, acotó el exfutbolista. Una frase que generó un poco de incomodidad en la youtuber. “No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa. Cuando estaba por llegar me decía ‘nos chismearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía ‘podes hacer esto, podes hacer lo otro’”, reveló.

Después de explicar que su ayuda tenía un límite, reveló que también solía charlar con otra de las participantes más destacadas del reality. “Me sorprendió mucho, hablando con Claudia o con Belu Lucius también, que de verdad es una competencia. De verdad estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome ‘no me alcanza el tiempo’. ¡Tampoco la asesoraba a Belu, eh! Ni a Claudia tampoco, solo charlábamos”, concluyó.

Paulina, la youtuber que contagia su amor por la cocina

Una de las referentes argentina de las recetas en Internet es Paulina, que desde YouTube -y también en otras redes- brinda infinidad de opciones para cocinar.

Justamente, con motivo de la cuarentena, la youtuber compartió un video con un plan de comidas y compras y un descargable con recetas fáciles para comer rico y saludable.

