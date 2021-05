Realizaron en Posadas la muestra Cultural de la Selva y reconocieron a once artistas misioneros

La exposición volverá a realizarse en la Casa de Misiones en Buenos Aires.

El cuarto tramo de la Costanera de Posadas fue el escenario elegido para llevar a cabo este domingo por la muestra Cultural de la Selva, una exposición que reunió a once artistas misioneros, quienes presentaron sus obras junto a sus aplicaciones en tela y recibieron un reconocimiento cada uno.

Del evento participaron el vicegobernador, Carlos Arce, el diputado provincial, Martin Cesino, la presidenta de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI), Suzel Vaider, el ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer y la representante de la Secretaría de Estado de Cultura, Celina Jedlicka.

Cultura de la Selva es una de las acciones del programa de Desarrollo Local que busca encontrar los talentos del territorio para generar oportunidades de crecimiento conjunto, en interrelación con diferentes sectores que se beneficien mutuamente, todo en pos del desarrollo provincial. En este caso, se apuntó a los artistas plásticos que desarrollan sus obras en óleo, como prueba piloto, los cuales se vinculó a la producción textil.

Las obras seleccionadas fueron 22, de los artistas Cristina Varela Poujade, Ernesto Engel, Luz Abella, Marina Varela, Verónica Almirón, Celano Gabriela, Alejandra Ciganda, todos de Posadas; más Karina Gnatiuk de Oberá, Martha Drebes de Dos de Mayo, Patricia Bujar de Alem y Alba Inés Zamora de Montecarlo.

Carlos Arce destacó con Misiones Online «el orgullo que la exhibición se reflejada en imágenes, y sentimientos», porque que a través de ella se puede «mostrar al mundo lo que es Misiones, nos enorgullece».

«Todos trabajamos para que Misiones sea conocida en el mundo. Porque hoy con las plataformas digitales, esto se ve e el exterior. Siempre decimos que cada cuadro tiene una historia y toda esa historia es misionera. Son de paisajes, de vivencias, de la capital nacional de la biodiversidad como somos por ley, por merecimiento y por conservar a raja tablas nuestra flora y fauna, hoy seamos el pulmón de Argentina y uno de los pulmones de Latinoamérica y porque tenemos la conservación.

Suzel Vaider calificó como «un gran orgullo y satisfacción» haber llegado a esta instancia y que los artistas puedan estar exponiendo sus obras en la Costanera donde hay tanto tránsito de gente y donde ellos puedan ver sus muestras y que sean reconocidas».

Sobre la actividad, dijo que «la propuesta se realizó en conjunto con el Ministerio de Cultura y con coordinación de gabinete, es transformar la imágenes en lienzos y telas».

«Solamente agradecimiento toda la gente que se acercó a ver las muestras y a los artistas que se sumaron a la convocatoria. Cultura de la selva es algo que vino para quedarse», sentenció

Al referirse a la actividad, Celina Jedlicka dijo que se van «con el corazón inflado» por la participación que tuvo la convocatoria y porque los artistas pudieron mostrar sus obras en la Costanera. «Vemos la felicidad en los rostros de nuestros artistas», agregó.

En la convocatoria se presentaron 29 artistas, quedaron preseleccionados catorce y en definitiva fueron elegidos once once. «La idea esta convocatoria fue la flora fauna y el paisaje misionero«, destacó vaider.

En diálogo con Misiones Online, una de las artistas Alejandra Ciganda, oriunda de Posadas señaló: “Las pinturas dependen del estado creativo del artista, hay pinturas que tardamos un mes, otras una semana y sale porque esta todo en la cabeza. En el caso de esta obra en una semana lo termine».

Otro de los expositores fue Ernesto Engel, también de la capital misionera, quien reflexionó sobre su pintura: «A mí me gusta inspirarme en la naturaleza, en general me inspiro en el paisaje, en la flora o en la fauna de nuestra Región. Tomo la flor y la voy reconstruyendo, modificando el color de manera de construir la forma y, quien mira después se toma el trabajo de volver a encontrar donde se encuentra puesta la flor. Utilizo algunas técnicas antiguas que son del arte del renacimiento veneciano, donde el color se construyendo por innumerables capas de pintura, donde esta más oscura es porque tiene mayor cantidad de capas. La obra no tiene blanco».

“La pintura es como el matrimonio, hay momento que andas bien y que todo sale perfecto y cuando andas mal se nota”, añadió.

Patricia Bujar, oriunda de Leandro N. Além, indicó que su pintura representa los paisajes misioneros, un atardecer, la araucaria, nuestra vegetación tan verde, tan rica y justamente el marrón de nuestra tierra colorada. Representa a Misiones, lo que somos nosotros.»

“La obra va llevando su proceso, ya que es una tecina en oleo tarda un poco en secarse. Si no quedamos locos y vamos haciendo con tiempo, en una semana y media terminamos la pintura», manifestó.

La actividad de hoy fue un adelanto de la muestra que se inaugurará en la Casa de Misiones en Buenos Aires.

