La cápsula Crew Dragon de la compañía SpaceX, que transportaba a cuatro astronautas de vuelta a la Tierra, amerizó a primera hora de este domingo frente a las costas de Florida, tras una misión de 160 días en el espacio.

La cápsula amerizó a las 2.56 hora local en el Golfo de México frente a las costas de Panama City, en el sureste de Estados Unidos, después de un vuelo de seis horas y media desde la Estación Espacial Internacional, según las imágenes de la agencia estadounidense.

Los equipos del barco «Go Navigator» recuperaron la cápsula y la izaron a la cubierta una media hora después, en el primer amerizaje nocturno de la NASA desde el de la tripulación del Apolo 8 en el Océano Pacífico el 27 de diciembre de 1968.

El comandante Michael Hopkins fue el primero en salir, seguido poco después por su compatriota estadounidense Victor Glover.

Con ellos llegaron a la Tierra la estadounidense Shannon Walker y al japonés Soichi Noguchi.

«En nombre del Crew-1 y de nuestras familias, solo queremos dar las gracias. Es increíble lo que se puede lograr cuando la gente se une. Están cambiando el mundo. Enhorabuena. Es genial estar de vuelta», dijo Hopkins en un tuit de la NASA, citado por la agencia AFP.

Los cuatro astronautas de la SpaceX se convirtieron en noviembre en los primeros de una misión operativa en ser transportados a la EEI por la compañía espacial de Elon Musk, socio clave de la NASA.

Otros dos estadounidenses ya hicieron el viaje de ida y vuelta a bordo de Dragon en 2020, durante una misión de prueba de dos meses a la estación.

Ese fue el primer vuelo lanzado desde Estados Unidos desde el fin de los transbordadores espaciales en 2011, y el primero efectuado por una empresa privada con astronautas a bordo.

La de que culminó este domingo es la primera misión regular que es transportada de regreso a la Tierra por SpaceX.

Para el amerizaje final, los astronautas estuvieron a bordo de la misma nave espacial Dragon, llamada «Resilience», que los llevó a la órbita, y que SpaceX planea reutilizar para otras misiones, después de reacondicionarla.

Dragon también transporta «congeladores científicos con muestras de investigaciones» realizadas en gravedad cero, informó la NASA.

En total, la Crew-1 pasaron 168 días en el espacio.

«El tiempo pasó volando, de verdad», comentó Victor Glover.

«Todos nosotros, como pueden imaginar, estamos muy emocionados con el amerizaje por lo que va a permitir, y eso es el regreso a nuestras familias», dijo por su parte Michael Hopkins.

Su salida de la Estación Espacial estaba prevista inicialmente para el miércoles pasado y luego para el viernes, pero tuvo que ser aplazada en cada ocasión debido a las malas condiciones meteorológicas previstas en la zona de amerizaje.

La NASA y SpaceX, en cooperación con la guardia costera, establecieron una zona de seguridad de 10 millas náuticas alrededor del lugar de amerizaje previsto para garantizar la seguridad del público y de quienes recuperen a los astronautas, explicó la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

Let’s give NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts a hand!

👏 Welcome home.

In the most fitting fashion, their mission, which certified the return of astronaut launches from the U.S., ended with an equally historic nighttime splashdown at 2:56am ET (06:56 UT): https://t.co/xQUMykAB30 pic.twitter.com/pt3lSHkmlH

— NASA (@NASA) May 2, 2021