Época de poda: cómo gestionar el servicio que brinda la Municipalidad de Posadas

En mayo comienza la época de poda de árboles y es importante conocer el procedimiento para llevar adelante esta tarea con especies que estén ubicados frente a las viviendas. Con respecto a este tema, Andrés Betancur, director general de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas explicó paso a paso cómo realizar este trámite.

En principio, indicó que existen dos maneras de tramitar la poda: una consiste en ir a la Delegación más cercana al área del domicilio en cuestión y otra, consiste en ir a Mesa de Entrada del Municipio, ubicada en la planta baja del edificio central por calle San Martín.

En ambos lugares, el solicitante podrá acceder a un modelo de nota que debe presentarse para iniciar un expediente de poda. En dicho expediente el contribuyente solicita la poda del árbol ubicado frente a su domicilio.

En este sentido, Betancur aclaró en diálogo con Santa María de las Misiones que el árbol legalmente es copropiedad del contribuyente con el municipio, pero es responsabilidad del contribuyente cuidar el árbol. Al iniciar el expediente de poda, el ciudadano cumple con su responsabilidad de cuidado.

Una vez abierto el expediente y transcurrido el proceso burocrático correspondiente, los inspectores de arbolados verificarán si la situación del árbol amerita llevar adelante la poda solicitada.

Muchas veces el ciudadano solicita el corte al ras o eliminar directamente el árbol del frente de su casa por distintos motivos, como construcciones, entre otros. En estos casos, el inspector analizará la situación ya que existen especies protegidas a nivel nacional, como el lapacho negro, y de tratarse de alguna de éstas, no será posible el corte total del árbol.

De esta manera, si el motivo del corte no es esencial, si el árbol no está en peligro de caída, si sus raíces no interrumpen caños y si está en buen estado sanitario, no se autoriza la solicitud de eliminarlo o cortarlo al ras.

De todas formas, el inspector suele llegar a un acuerdo con el contribuyente, realizándose simplemente una poda de despeje ya sea porque las ramas entran por el balcón de la propiedad u obstruye el paso de los peatones en la vereda, entre otros motivos válidos.

Del trabajo de poda, se encarga personal capacitado, es decir, podadores idóneos para el cuidado de los árboles y del pulmón de la ciudad.

Con respecto a esto, Betancur comentó que este año el personal del sector realizó una capacitación donde se actualizaron los conocimientos de los podadores para los grupos y cuadrillas de Alto Riesgo que trabajan en cada una de las bases operativas de la Dirección de Servicios Públicos.

Finalmente, Betancur señaló que en esta temporada se prioriza las podas de formación, podas de cope o podas de especies teniendo en cuenta que el árbol tiene la posibilidad de sanar más pronto por una cuestión fisiológica.

Costos y opciones de pago del servicio de poda

En cuanto a los costos del servicio de poda, Betancur resaltó que los precios del municipio son extremadamente bajos por el hecho de que árbol es responsabilidad compartida entre el contribuyente y el municipio.

De este modo, mientras que empresas privadas o trabajadores particulares cobran un promedio entre 10 y 20 mil pesos en el caso de un árbol de gran porte, el servicio municipal cuesta alrededor de un 40 por ciento menos.

En cuanto a las opciones de pago del servicio, explicó que desde el municipio se emite una boleta de pago, es decir, no se recibe dinero en efectivo, sino que el ciudadano abona a través de un Rapipago, por ejemplo.

Asimismo, mencionó que las delegaciones suelen contar con un posnet, por lo que el contribuyente tendría la opción de financiar el servicio mediante débito o crédito.

Por otra parte, el director de Servicio Públicos se refirió a las cuestiones relacionadas a la energía eléctrica, específicamente cuando las ramas obstruyen el alumbrado público. En lo que respecta a este tema, contó que Servicios Públicos muchas veces trabaja en conjunto con la Secretaría de Movilidad Urbana, colocando luminarias nuevas y realizando la poda de ramas. Además, aseguró que los contribuyentes no deben hacerse cargo en estos casos.

ZF-A