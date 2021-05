Coronavirus: en Misiones también se reprograman cirugías que no sean de urgencia para cuidar disponibilidad de camas críticas

El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, afirmó que a la par de seguir inaugurando nuevas camas UTI en los hospitales de la provincia, tanto en el sector público como en el privado se están postergando las operaciones que no sean urgentes, con el fin de mantener libres, la mayor cantidad de camas de terapia intensiva, ante la posibilidad latente que la fuerza de la segunda ola, también golpee a la tierra colorada, como lo está haciendo con muchos otros distritos.

“Dentro del sistema público y privado, se reprograman las cirugías que no comprometan la salud, aquellas que pueden ser postergadas, aquellas que no cambian el pronóstico del paciente si se postergan. Nos reunimos en ese sentido con los prestadores de toda la provincia, para que tomemos las precauciones, porque estamos viendo que muchos de estos aumentos de contagios de la segunda ola se van federalizando, es decir llega a grandes ciudades del país, y esto es una cuestión de estar precavidos. Entonces lo que tenemos que hacer es no solo aumentar la capacidad de camas y recurso humano, como se está haciendo, sino de tratar de no ocupar esas camas de terapia intensiva. La gente no debe relajarse, Misiones tiene que tener en cuenta que que hoy podemos estar bien, pero por ahí en 15 días no es así”.

Arce valoró la situación actual de Misiones, estable en cuanto a contagios y muertes con tendencia a la baja. “Nosotros tenemos una fortaleza sanitaria por las estrategias de la vacunación, el rastreo, hisopado, aislamiento y el pasaporte sanitario, pero eso no es suficiente si la sociedad no mantiene los protocolos, hay que seguir respetando a rajatabla las medidas y no se descarta que a fututo se puedan tomar nuevas medidas restrictivas preventivas”, dijo.

Esta mañana Arce participó de actividades de fútbol adaptado para chicos con discapacidad, que se llevó a cabo en instalaciones del club mitre de Posadas. El funcionario expresó allí que es el único club que tiene esa práctica en el Nea, “queremos potenciar esto, ampliarlo a más días, e incluir recurso humano. Lo que más me interesa ahora es no solamente mantener esto, sino aumentar la capacidad, la iniciativa es del club, pero ahora el estado ayudará a fortalecerlo”.

