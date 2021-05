Posadas: se incrementó el consumo de psicofármacos a partir del encierro y la cuarentena, según el psiquiatra Fernando Strass

La automedicación con psicofármacos durante lo que va de la pandemia y los períodos de aislamiento se transformó en una problemática que agrava las crisis personales derivadas del estrés, el insomnio o la depresión, según lo afirmó el médico psiquiatra Fernando Strass.

Fernando Strass – Canal 12

Para el profesional de la salud mental que trabaja en Posadas, la pandemia de coronavirus ocasionó graves cambios emocionales en la vida de las personas y algunas se vieron mayormente afectadas que otras. Esto se puede notar en el incremento de psicofármacos que tienen que ver con la automedicación.

Al respecto, Strass explicó que son muchas las situaciones que pueden causar ansiedad por lo que habría que ver cuáles son los factores que la provocan, especialmente a nivel psicológico. En cualquier caso, utilizar un tipo de sustancia química puede ser benéfico, pero a la vez puede causar consecuencias o efectos adversos que son de carácter peligrosos, ya que la persona “no sabe los componentes que pueden tener los fármacos que está ingiriendo. Muchas veces, tratar de encontrar una solución al problema genera problemas peores”, indicó.

El aumento de casos se habría dado principalmente a partir de los cambios obligados por las restricciones que tuvieron lugar con el advenimiento de la pandemia de coronavirus; cuando la ansiedad comenzó a agudizarse en personas de diferentes edades.

Señaló Strass que no solo comenzó a hacerse notable por el encierro y la necesidad de salir, sino también por la situación económica en la que se encuentra el país. “A raíz de esto, las personas, en algunas ocasiones, suelen recurrir a los consejos que le da algún vecino o un amigo sobre algún medicamento que les calmará la ansiedad que a ellos se les había recetado”, comentó.

El consumo de psicofármacos para la automedicación no tiene límites de edad ya que es algo que se ve en todas las edades, “eso es un problema, ya que por ejemplo en lo jóvenes, durante este último tiempo, cuando la vuelta a clases fue inestable, generó en los mismos un nivel de ansiedad e insomnio superior a años anteriores. Pero estos factores también sufren aquellos que pertenecen a la población trabajadora y la población de adultos mayores”, graficó el médico.

Otro de los casos más comunes, según mencionó, se da cuando “los hijos de personas mayores quieren dar a sus padres un fármaco que en algún momento se les fue recetado a ellos y les dio buenos resultados”, pero explicó que en estos casos, en realidad, lo que puede pasar es que se genere un “efecto paradojal”, que hace que en lugar de tranquilizar a la persona afectada, causa un efecto contrario. “Por lo tanto, volvemos a lo mismo, la cura es peor que la enfermedad”, explicó Strass.

Entre los cambios en la vida de las personas durante la pandemia, señaló que el de horarios en la vida diaria, es uno de los que genera no solo ansiedad, sino que también insomnio. En cuanto al insomnio, dijo que está presente en muchos trastornos, no solo mentales, sino que también físicas, por lo que el experto recomendó acercarse a un especialista que trabaje en ese caso particular y ver qué es el insomnio en sí y así poder acceder a la medicación correcta.

En ese sentido, el especialista que se encarga de esta cuestión es el psiquiatra, quien verá cuales son las cuestiones que ocasionan este factor y además es quien tiene la posibilidad de derivar a un clínico para realizar la batería de análisis clínicos y así poder determinar cuáles son los factores y derivar también a un psicólogo para realizar psicoterapia donde se trabajará la causa que está haciendo presente al insomnio, “debido a que los fármacos no son la única solución que existen”, precisó.

Los antigripales de venta libre

Por otro lado, en cuanto a la automedicación de los antigripales, muy utilizado en el país ya que la gripe siempre estuvo presente en la sociedad, más allá de la pandemia que respecta al virus del Covid-19, Strass señaló que al ser de venta libre “se debe tener cuidados específicos con ciertas cuestiones, por ejemplo, el paracetamol que compone el Cura Plus, solo se puede dar máximo cuatro veces al día, ya que llega a tener una dosis que es de carácter tóxico para el hígado”.

Finalmente, agregó que hay que tener en cuenta que más allá de ser de venta libre, “hay que controlar y consultar al médico de cabecera para que lo regule”.

ZF-A